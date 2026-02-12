Le Xiaomi Redmi Note 15 5G à seulement 1 € : le deal de Bouygues Telecom à ne surtout pas manquer !

Une énorme remise immédiate

Lancé il y a tout juste quelques semaines, le Redmi Note 15 5G de Xiaomi est normalement commercialisé à partir de 259 € dans sa version avec 256 Go de stockage. Un tarif déjà attractif en soi.

Mais grâce à ce bon plan exclusif de Bouygues Telecom, il vous revient à seulement 1 € grâce à une remise immédiate de 258 € accordée directement par l’opérateur lors de l’achat de votre nouveau smartphone.

Pour en bénéficier, une seule condition : souscrire un forfait 200 Go 5G avec Avantages Smartphones de Bouygues Telecom. Vous repartez ainsi avec un pack complet et directement opérationnel grâce auquel vous réalisez de belles économies.

Et une offre de remboursement après achat en prime !

Si vous êtes familier de ce type de formules smartphone + forfait opérateur, vous devez savoir qu’elles s’accompagnent généralement d’une offre de remboursement après achat, la fameuse ODR. Et c’est bien le cas ici.

L’opérateur vous rembourse 30 € après votre achat. Les instructions pour recevoir ce virement directement sur votre compte vous seront envoyées par mail après la validation de votre commande.

Au final, avec cette ODR, c’est comme si le smartphone vous était offert et que vous receviez 29 € en plus !

Le Redmi Note 15 5G : un smartphone polyvalent taillé pour le quotidien

Modèle central de la dernière génération des Redmi Note, le Xiaomi Redmi Note 15 5G joue parfaitement la carte du rapport qualité-prix très avantageux. Derrière son tarif très attractif, il cache en effet de solides technologies qui répondent parfaitement aux besoins de la majorité des utilisateurs.

Un écran AMOLED fluide et lumineux

L'affichage de ce téléphone repose sur une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une résolution Full HD+. Fluide et réactif, cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend la navigation dans vos menus et sur les réseaux sociaux très agréable.

Et avec un pic de luminosité atteignant 3200 nits, l'écran reste lisible même sous un soleil de plomb.

Puissance et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, le processeur Snapdragon 6 Gen 3 assure des performances stables pour toutes vos applications. La batterie de 5520 mAh est l'un des gros points forts de ce modèle, puisqu'elle permet de tenir facilement une journée entière, voire deux selon votre usage.

En cas de besoin, la charge rapide 45 W redonne de l'énergie au téléphone en un temps record. Côté photo, le capteur principal de 108 mégapixels capture des clichés nets et détaillés pour immortaliser vos meilleurs moments jusqu’en 4K.

Le forfait 200 Go : l'allié idéal de votre nouveau Xiaomi

Pour bénéficier du tarif avantageux offert sur le Redmi Note 15 5G, vous devez opter pour le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom. Cette formule est parfaite pour tous les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenus vidéos et pour ceux qui travaillent souvent en déplacement.

Une enveloppe data généreuse en France et à l'étranger

Ce forfait Bouygues Telecom inclut 200 Go de données en 5G utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse.

Pour vos voyages plus lointains, 35 Go restent disponibles dans 15 destinations internationales comme les États-Unis, le Canada ou la Turquie. Vous restez ainsi connecté partout sans craindre de hors-forfait. Les appels et SMS sont bien entendu illimités depuis et vers ces zones.

Des services premiums inclus

Bouygues Telecom ajoute plusieurs avantages pratiques à cette offre. À la souscription, vous recevez notamment une deuxième carte SIM internet grâce à laquelle vous pouvez utiliser votre forfait sur une tablette ou une montre connectée.

De même, en cas de problème avec votre mobile, l'opérateur vous prête gratuitement un téléphone de remplacement. Ce forfait avec engagement de 24 mois est facturé 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € ensuite.