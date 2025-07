L'iPhone 17 Air se profile comme un concentré de technologie dans un format ultra-fin

D'après les informations révélées par le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l'iPhone 17 Air serait équipé d'une puce A19 Pro avec 12 Go de RAM. Cette configuration le placerait au niveau des modèles Pro en termes de puissance brute, une première dans l'histoire des iPhone non-Pro. La seule différence résiderait dans le nombre de cœurs graphiques : 5 pour l'Air contre 6 pour les modèles Pro et Pro Max.

Cette configuration, si elle se confirme, marquerait une rupture avec la philosophie d'Apple qui réservait traditionnellement les puces Pro aux modèles haut de gamme. Cela dit, cette évolution répondrait aux exigences croissantes d'Apple Intelligence, la suite d'intelligence artificielle qui nécessite un minimum de 8 Go de RAM pour fonctionner correctement.

Des performances qui rivalisent avec les modèles Pro

Les premières estimations de performance du processeur A19 Pro sont prometteuses. En effet, ils représenteraient une amélioration de 10 à 12% par rapport à l'A18 Pro actuel, ce qui ferait de l'iPhone 17 Air un concurrent sérieux face aux puces haut de gamme de Qualcomm et MediaTek.

L'augmentation de la mémoire vive à 12 Go constituerait également un bond significatif. Alors que tous les iPhone 16 se limitent à 8 Go de RAM, trois des quatre modèles iPhone 17 bénéficieraient de cette amélioration. Seul l'iPhone 17 standard conserverait les 8 Go actuels, probablement pour des raisons de positionnement tarifaire et de contraintes d'approvisionnement.

Cette configuration généreuse permettrait à l'iPhone 17 Air de gérer efficacement le multitâche et les fonctionnalités d'intelligence artificielle les plus gourmandes. Cela ouvrirait la voie à des applications d'IA générative plus sophistiquées et à une meilleure fluidité générale du système.

Un design révolutionnaire aux compromis assumés

Rappelons que l'iPhone 17 Air se démarquerait par sa finesse record de seulement 5,5 mm, faisant de lui le smartphone le plus fin jamais produit par Apple. Il pourrait ainsi rivaliser avec le Samsung Galaxy S25 Edge qui fait 5,8 mm. Toutefois, cette prouesse technique s'accompagnerait de compromis notamment au niveau de la configuration photo avec l’intégration d’un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels.

L'écran OLED de 6,6 pouces intégrerait la technologie ProMotion avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide. La caméra frontale passerait à 24 mégapixels, doublant la résolution actuelle de 12 mégapixels.

Pour l'autonomie, Apple miserait sur la technologie de batterie à anode de silicium de TDK, plus dense énergétiquement, pour maintenir une durée d’utilisation acceptable malgré l'espace réduit. Les premières estimations évoquent une batterie de 2 800 mAh pour un poids de seulement 145 grammes.

On attend la présentation de l’iPhone 17 Air avec les autres mobiles de la marque, courant septembre prochain.