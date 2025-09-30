L'iPhone 17 n'aura pas tenu longtemps... Ce Galaxy a déjà repris la tête des ventes Amazon (et on comprend pourquoi)

L'iPhone 17, qui vient tout juste de sortir et dominait les ventes Amazon la semaine dernière, a déjà perdu sa couronne...

Rémi Deschamps - publié le 30/09/2025 à 07h00
L'iPhone 17 s'est terminé sur Amazon ?

Aujourd’hui, le Galaxy A06 reprend la première place, suivi du Galaxy A16 et du Xiaomi Redmi Note 14 4G. Apple se retrouve cinquième, derrière ces modèles plus abordables. Une place logique ?

Effet nouveauté et réalité du marché

Il n’y a rien d’étonnant à ce que l’iPhone 17 ait brièvement été numéro 1 : les fans et ceux que l'on nomment les early adopters se ruent sur les nouveautés dès leur sortie. 

Mais l’effet nouveauté est fugace. Comme le montrent les rapports de Counterpoint Research, ce sont les smartphones offrant le meilleur rapport qualité-prix qui trustent les premières places à long terme. Samsung et Xiaomi sont les champions de cette stratégie.

 

Pourquoi Samsung et Xiaomi dominent

Le Galaxy A06 et le Galaxy A16 séduisent par leur équilibre entre performance et prix. Le Xiaomi Redmi Note 14 4G complète le podium avec un excellent rapport qualité-prix, des fonctionnalités solides et une autonomie fiable. 

Ces modèles prouvent que les consommateurs ne se contentent pas de la nouveauté : ils veulent un smartphone performant sans exploser leur budget.

Toutefois, il est intéressant de noter que les modèles présents ne sont pas ceux en tête des ventes mondiales et reflètent probablement plus celles des ventes en France.

 

Points forts et faiblesses

✅ Points forts

  • Rapport qualité-prix exceptionnel
  • Performances solides pour le prix
  • Écosystème Android riche et personnalisable
  • Disponibilité immédiate sur Amazon

⚠️ Points faibles

  • Moins de prestige que l’iPhone
  • Pas du haut de gamme

Pourquoi l’iPhone 17 recule dans les ventes ?

Si l’iPhone 17 a connu un lancement spectaculaire, son prix élevé limite les volumes de ventes. La majorité des consommateurs choisissent des smartphones plus abordables qui offrent un excellent rapport qualité-prix. C’est exactement ce que proposent le Galaxy A06, le Galaxy A16 et le Xiaomi Redmi Note 14 4G.

Il n'est donc pas étonnant de retrouver ces trois modèles en haut des ventes !

À retenir

À retenir : Les smartphones les plus vendus ne sont pas toujours les plus chers (sauf chez Apple). Les Galaxy A06 et A16, ainsi que le Xiaomi Redmi Note 14 4G, montrent que le rapport qualité-prix reste le facteur déterminant pour la majorité des acheteurs, même devant l’iPhone 17, du moins sur les plateformes en ligne.

 

