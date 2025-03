L'iPhone 17 pourrait enfin proposer l'enregistrement vidéo en 8K

Actuellement, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus peuvent enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 60 images par seconde, tandis que les modèles Pro et Pro Max atteignent 120 images par seconde. D'après certaines rumeurs internes, Apple aurait été prête à offrir l'enregistrement vidéo 8K avec la gamme iPhone 16 actuelle, mais le capteur téléobjectif utilisé pour les versions Pro et Pro Max constituait un obstacle technique.

Pour enregistrer en résolution 8K, un capteur d'appareil photo d'environ 35 mégapixels est nécessaire, alors que celui de l'iPhone n'est que de 12 mégapixels. Selon Apple, il serait déroutant pour les utilisateurs de ne pas pouvoir filmer en 8K avec le téléobjectif et donc de ne pas pouvoir basculer entre tous les capteurs pendant l'enregistrement 8K. À l'inverse, les fabricants Android préfèrent offrir la résolution d'enregistrement la plus élevée possible pour chaque capteur d'appareil photo, même si cela signifie des limitations lors du changement de capteur.

Si la série iPhone 17 doit prendre en charge l'enregistrement vidéo 8K, cela implique qu'Apple prévoit de mettre à niveau le capteur téléobjectif vers une résolution plus élevée.

Un retard technologique qui fait débat

Cette annonce suscite déjà des réactions contrastées parmi les observateurs du secteur et les consommateurs. Certains fans d'Apple saluent cette évolution comme une amélioration significative pour "le meilleur téléphone pour l'enregistrement vidéo", tandis que d'autres critiquent le retard d'Apple dans ce domaine.

En effet, plusieurs commentaires sur les forums spécialisés soulignent que Samsung et de nombreuses autres marques proposent l'enregistrement 8K depuis longtemps. Un utilisateur fait remarquer avec ironie qu'en 2025, Apple présentera probablement cette fonctionnalité comme une innovation révolutionnaire, alors que les concurrents comme Samsung et Xiaomi pourraient déjà travailler sur des enregistrements en 15K à 90 images par seconde d'ici 2027.

Pour permettre l'enregistrement en 8K, Apple devra non seulement augmenter la résolution du capteur téléobjectif, mais aussi probablement renforcer les capacités de traitement du téléphone. Les vidéos 8K génèrent des fichiers considérablement plus volumineux que les vidéos 4K, ce qui pourrait également avoir un impact sur les options de stockage proposées pour la prochaine génération d'iPhone.

De plus, l'entreprise devra s'assurer que cette nouvelle fonctionnalité n'affecte pas négativement l'autonomie de la batterie. En outre, notez que l'utilité pratique de la vidéo 8K reste encore limitée pour le grand public. En effet, les écrans 8K ne sont pas encore largement répandus, et la diffusion de contenu à cette résolution nécessite une bande passante considérable. De plus, les fichiers vidéo 8K occupent un espace de stockage important, ce qui pourrait rapidement saturer la mémoire d'un iPhone, même avec les capacités de stockage les plus élevées.

En attendant la confirmation officielle d'Apple lors de la présentation de la série iPhone 17, qui devrait avoir lieu en septembre 2025 selon le calendrier habituel de la marque, il convient de prendre cette information avec les pincettes de rigueur.