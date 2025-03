L'iPhone 17 : une refonte inspirée des Google Pixel en préparation ?

Selon les informations qui circulent actuellement dans le milieu, Apple aurait décidé de s'inspirer fortement du design des smartphones Google Pixel pour sa prochaine génération d'iPhone. Les fuites suggèrent que l'iPhone 17 adopterait l'îlot de caméra caractéristique des Google Pixel 9 et de leurs prédécesseurs.

iPhone 17 Air ?

L'iPhone 17 Air, nouveau modèle de la gamme, se distinguerait par un îlot de caméra arrière fin et allongé, abritant un unique objectif. Cette approche minimaliste contrasterait avec l'iPhone 17 Pro Max qui, lui, arborerait un îlot beaucoup plus imposant.

Ce dernier conserverait la configuration à triple caméra emblématique d'Apple, mais avec une particularité : le flash serait désormais positionné à l'extrémité de l'îlot, renforçant la ressemblance avec les appareils de Google.

@MajinBuOfficial

Si certains utilisateurs accueillent favorablement ce changement après des années d'une certaine monotonie visuelle, d'autres s'interrogent sur la pertinence de cette stratégie. Certains analystes estiment même que cette ressemblance pourrait créer une confusion entre les iPhone et leurs concurrents directs, diluant ainsi l'identité visuelle si reconnaissable des produits Apple.

Parallèlement, le très bien renseigné Ice Universe @UniverseIce a récemment posté un message sur le réseau social X indiquant que les largeurs, hauteurs et taille d’écran et bords de la surface d’affichage seraient exactement les mêmes entre l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro Max. La seule différence résiderait dans l’épaisseur des deux smartphones.

L’iPhone 17 Air, le plus fin de la marque aurait ferait ainsi 5,5 mm de profil tandis qu’il faudrait compter sur une mesure de 8,725 mm (c’est très précis) pour l’iPhone 17 Pro Max.

Des informations contradictoires sur l'authenticité des fuites

Concernant le design à proprement parlé, la véracité des fuites fait l'objet d'un débat entre experts du secteur. D'un côté, Mark Gurman, journaliste respecté de Bloomberg spécialisé dans les actualités Apple, remet en question l'authenticité de ces designs. Selon lui, les visuels qui circulent seraient basés sur un croquis falsifié trouvé au sein de l'entreprise californienne, et ne représenteraient donc pas les véritables intentions d'Apple.

À l'opposé, un autre informateur réputé affirme avoir personnellement observé l'iPhone 17 Air en phase de développement et confirme que les designs divulgués correspondent bien aux modèles finalisés. Cette source soutient que la marque à la pomme a effectivement choisi de rompre avec son langage visuel habituel pour adopter cette nouvelle direction inspirée de Google.

Des améliorations techniques attendues au-delà du design

Si le design constitue l'élément le plus visible de cette évolution, les iPhone 17 pourraient également introduire plusieurs améliorations techniques significatives. L’une des plus attendu serait l'augmentation de la fréquence de rafraîchissement sur le modèle standard. Alors que la concurrence propose depuis longtemps des écrans à 90 Hz ou 120 Hz même sur des appareils de milieu de gamme, les iPhone non-Pro sont restés bloqués à 60 Hz. Cette limitation pourrait enfin être levée avec la génération iPhone 17, offrant une expérience visuelle plus fluide à l'ensemble des utilisateurs, et pas uniquement aux acquéreurs des versions Pro.

Rappelons que ces informations restent des rumeurs à ce stade. Apple maintient traditionnellement un secret strict autour de ses futurs produits, et les designs définitifs pourraient encore évoluer avant l'annonce officielle, probablement prévue pour septembre 2025 si l'entreprise conserve son calendrier habituel de lancement.