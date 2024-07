La 5G sur le réseau Orange avec les forfaits à petit prix de cet opérateur !

L'Olympique de Youprice : 130 Go à moins de 9 € !

Commençons fort avec L'Olympique, le forfait qui va vous faire gagner la médaille d'or des économies ! Pour seulement 8,99€ par mois, vous allez pouvoir vous la couler douce avec :

130 Go d'internet en très haut débit

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

12 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités entre ces destinations et vers la métropole.

Avec ce forfait sans engagement, vous profitez du réseau Orange, élu meilleur réseau mobile de France pour la 12ème année consécutive. L’opérateur historique vous permet de profiter de votre grosse enveloppe de data en 4G dans toute la France métropolitaine. Et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, l’option 5G est à seulement 5 € en supplément.

Autre bonne nouvelle : le débit est juste réduit au-delà des 130 Go. En cas d’épuisement de votre forfait, vous rester donc connecté jusqu’à la fin du mois.

Et ce n'est pas tout ! Ce forfait est sans engagement, alors exit la pression d'un contrat qui vous bloque. Vous êtes libre comme l'air de partir quand vous voulez.

Le Fast de Youprice : plus rapide que son ombre 150 Go en 5G à 9,99 €/mois

Si 130 Go ne vous suffisent pas, pas de panique ! Le Fast de Youprice débarque pour combler les attentes plus gros consommateurs de data. Avec ce forfait, vous disposez chaque mois, de :

150 Go d'internet en 4G/4G+ ou 5G, avec débit réduit au-delà

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

14 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM, vers ces mêmes destinations ou vers la France métropolitaine.

Et devinez quoi ? Tout ça pour seulement 9,99€ par mois !

Comme L'Olympique, Le Fast est sans engagement. Vous gardez donc votre liberté tout en profitant d'une enveloppe data XXL sur le réseau premium d'Orange. De quoi streamer, télécharger et partager sans se soucier de la facture.

Ne laissez donc pas passer cette occasion en or de booster votre consommation de données mobiles tout en allégeant votre facture. Foncez sur l’offre Youprice qui vous séduit le plus et offrez-vous le meilleur de la 5G à prix mini. Votre portefeuille vous dira merci, et votre smartphone aussi !