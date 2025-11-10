La mémoire LPDDR6 de Samsung rendez-vous au CES 2026

D'après le fabricant sud-coréen, cette mémoire embarquée de nouvelle génération inaugurera une nouvelle ère de performances et d'efficience énergétique dans le domaine des appareils mobiles et de l’électronique grand public.

Le salon de Las Vegas, qui se déroulera du 6 au 9 janvier, a été choisi pour lever le voile sur cette innovation, près de huit années après les débuts de la LPDDR5 qui domine actuellement le marché des smartphones et des ordinateurs ultraportables. Selon la communication issue du site officiel du CES, Samsung met en avant une LPDDR6 gravée en 12 nm.

Cette présentation est très attendue dans un contexte international tendu par les difficultés d’approvisionnement en mémoires DRAM et NAND, qui poussent l’industrie à innover tout en optimisant l’efficacité de production et la consommation énergétique du matériel. Face à ses concurrents historiques que sont SK Hynix et Micron, Samsung veut se positionner en tant que leader.

Évolutions techniques et caractéristiques principales

La LPDDR6 de Samsung utilise un nouveau procédé de fabrication en 12 nm, qui selon le fabricant, permet d’offrir un compromis unique entre densité, rapidité et consommation. Le module LPDDR6 atteint ainsi des débits de données allant jusqu’à 10,7 Gbps. Les points techniques mis en avant concernent également une large optimisation énergétique, avec une réduction de la consommation de 21% par rapport à la LPDDR5X.

Cette amélioration est notamment possible grâce à l’introduction de nouveaux algorithmes de gestion de l’alimentation ainsi qu'à des tensions optimisées, un aspect essentiel pour prolonger l'autonomie des appareils mobiles. La structure même du module évolue, passant à des canaux en 24 bits, ce qui accroît significativement la bande passante pour les prochains processeurs mobiles et les solutions d’intelligence artificielle embarquées.

En outre, toujours selon Samsung, la taille physique des puces est réduite, ce qui permettra aux industriels d’intégrer plus facilement cette mémoire dans les smartphones compacts, les ordinateurs ultraportables et les objets connectés dernière génération.

Innovations, comparaisons et positionnement face au marché

Bien que la LPDDR6 de Samsung propose des débits annoncés de 10,7 Gbps, il est important de souligner que ces valeurs étaient déjà mentionnées en 2024 lors de l’annonce de la LPDDR5X, qui se distinguait elle-même par une gravure en 12 nm et une capacité en augmentation.

Ces chiffres identiques indiquent que la véritable révolution interviendra vraisemblablement avec la montée progressive de la fréquence de la LPDDR6, la norme JEDEC prévoyant déjà des évolutions jusqu'à 14,4 Gbps dans les prochains mois : selon l’organisme, seule la première vague de modules sera plafonnée à 10,7 Gbps, avant une montée en puissance attendue d'ici fin 2026.



Les progrès entre LPDDR5X et LPDDR6 sont donc plus légèrement évolutifs que spectaculaires dans l’immédiat — une stratégie que l’on retrouve aussi chez les concurrents directes comme Micron et SK Hynix, dont les travaux sur la LPDDR6 sont également bien avancés. Cependant, l’écart final devrait se creuser au fil de la généralisation de la technologie.

La mémoire de type LPDDR6 bénéficiera notamment d’une largeur de bus accrue, de nouvelles algorithmes de correction d’erreur, de modes d’économie d’énergie avancés et d’une meilleure compatibilité avec les architectures IA récentes.

Pour quels appareils cette mémoire vive LPDDR6 ?

Samsung n’a pas précisé pour l’instant quels terminaux bénéficieront en priorité de la LPDDR6, ni quand exactement leur intégration sera effective sur le marché. Selon plusieurs analystes, il faudra attendre le lancement de nouvelles générations de smartphones, principalement ceux équipés de puces Qualcomm ou MediaTek dès la deuxième moitié de l'année 2026, pour voir cette mémoire se généraliser dans les appareils du quotidien. On sait que Qualcomm travaille déjà sur sa puce haut de gamme Snapdragon 8 Elite Gen 6.

L'annonce très en amont permet aux partenaires techniques et aux constructeurs de préparer l’intégration de la LPDDR6 dès que la production en volume sera lancée. Ce délai laissera aussi le temps aux optimisations logicielles et matérielles afin que les systèmes puissent exploiter au mieux la bande passante supplémentaire offerte par ce nouveau standard de mémoire vive.