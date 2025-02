La Now Bar des Galaxy S25 arrive sur les smartphones d'entrée de gamme Samsung

Selon les informations les plus sérieuses récentes, le Galaxy A06 5G, modèle d'entrée de gamme de Samsung, intégrera la Now Bar, un widget en forme de pilule situé en bas de l'écran de verrouillage. Cette fonctionnalité, qui permet de suivre les tâches en cours comme la navigation GPS, l'enregistrement audio, les minuteurs ou la lecture de musique, était jusqu'à présent réservée aux Galaxy S25.

Le système One UI 7.0, basé sur Android 15, apportera également d'autres améliorations notables aux smartphones de la série Galaxy A. Le menu déroulant supérieur sera désormais divisé en deux parties distinctes, séparant les notifications des paramètres rapides. Cette interface, plus intuitive, facilitera la navigation quotidienne des utilisateurs.

Un déploiement très stratégique

Selon les informations de l'analyste Abhishek Yadav, le Galaxy A06 sera commercialisé directement avec One UI 7.0, alors même que certains modèles haut de gamme des générations précédentes n'ont pas encore reçu cette mise à jour. Cette stratégie inhabituelle suggère une nouvelle approche de Samsung dans la distribution de ses mises à jour système. Les Galaxy A16, A26, A36 et A56 devraient également bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. À l'instar du Galaxy A16 sorti fin 2024, ces modèles pourraient profiter de 7 années de mises à jour système et de sécurité.

Les innovations du Galaxy S25 comme référence

Pour rappel, les Galaxy S25, lancés en janvier 2025, ont introduit plusieurs innovations majeures. La gamme intègre le processeur Snapdragon 8 Elite, spécialement optimisé pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'assistant Gemini, disponible en 46 langues, accompagne cette nouvelle génération de smartphones. One UI 7.0 apporte des fonctionnalités comme Now Brief, permettant d'accéder rapidement aux informations essentielles, et la fonction « Entourer pour rechercher » de Google pour des recherches contextuelles instantanées.

Les Galaxy S25 sont disponibles depuis le 14 février 2025. Cette stratégie de démocratisation des fonctionnalités premium vers les smartphones d'entrée de gamme illustre la volonté de Samsung d'offrir une expérience utilisateur enrichie à l'ensemble de sa clientèle, indépendamment du segment de prix et c’est toujours une bonne chose.