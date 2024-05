La série iPhone 16 : des tailles d'écran révisées et des performances améliorées

Si on en croit plusieurs rumeurs qui vont toutes dans le même sens, les modèles de la série iPhone 16 sont dotés de tailles d'écran légèrement ajustées par rapport à leurs prédécesseurs, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur.

Ainsi, l’iPhone 15 propose actuellement un écran de 6,1 pouces, ce qui serait également le cas pour son successeur, l’iPhone 16. La version Plus aurait aussi un écran de 6,7 pouces tandis que l’iPhone 16 Pro proposerait une diagonale de 6,3 pouces, comme l’iPhone 15 Pro qui est disponible depuis plusieurs mois maintenant. L’iPhone 15 Pro Max utilise une dalle de 6,7 pouces et il semblerait que l’iPhone 16 Pro Max embarque un écran de 6,9 pouces, ce qui en ferait l’un des plus grands actuellement proposé sur le marché. La principale différence notable dans cette nouvelle gamme est l'augmentation de la taille de l'écran de l'iPhone 16 Pro Max, qui passe de 6,7 pouces sur l'iPhone 15 Pro Max à 6,9 pouces. Cette augmentation de la taille d'écran permet une meilleure immersion et une expérience visuelle améliorée pour les utilisateurs cherchant à profiter au maximum de leurs contenus multimédias.

@MajinBuOfficial a récemment publié sur le réseau social X des photos comparant l’iPhone 15 à son successeur, l’iPhone 16. On peut notamment y voir que les deux modèles Apple ont la même taille mais qu’ils proposent des organisations différentes au niveau de leurs capteurs photo à l’arrière.

Les iPhone 16 « standards » toujours limités à 60 Hz

En outre, les modèles standard de la série iPhone 16, à savoir l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, seraient équipés d'une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, comme leurs prédécesseurs. Cette fréquence de rafraîchissement est suffisante pour une utilisation quotidienne fluide, bien qu'elle soit inférieure à celle qui est proposée par les modèles Pro.

La décision d'Apple de maintenir le taux de rafraîchissement à 60 Hz pour les modèles standards, tout en augmentant légèrement la taille des écrans des modèles Pro Max, reflète une stratégie visant à différencier clairement les modèles haut de gamme des versions standard. Cette décision pourrait attirer les utilisateurs à la recherche de performances supérieures et de caractéristiques premium vers les modèles Pro.