La série Oppo Reno 13 en approche avec deux déclinaisons au programme

Alors qu’on attend en France l’officialisation du modèle haut de gamme Oppo Find X8 Pro. La marque devrait officiellement annoncer la nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, les Reno 13. Elle serait composée de deux modèles : le Reno 13 et le Reno 13 Pro. L’annonce serait faite le 25 novembre prochain, en Chine.

Selon des fuites jugées sérieuses, le Reno 13 Pro serait le premier smartphone au monde à intégrer le processeur MediaTek Dimensity 8350, une puce encore non officialisée qui succède au Dimensity 9200+ de la génération précédente. Ce chipset s'accompagne d'une configuration mémoire généreuse, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, permettant une utilisation fluide et le stockage de nombreux contenus.

Oppo Reno 12 Pro

Un écran aux quatre bords incurvés

L'appareil arborerait un écran OLED de 6,83 pouces aux quatre bords incurvés, une diagonale en augmentation par rapport au Reno 12 Pro. Cette dalle promet une expérience visuelle immersive grâce à sa conception particulière.



La partie photo ne serait pas en reste avec un module principal de 50 mégapixels, accompagné d'un téléobjectif de même définition et d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, Oppo a opté pour un capteur frontal de 50 mégapixels, garantissant des autoportraits détaillés.

Le Reno 13 Pro introduit plusieurs améliorations significatives, notamment une certification IP68/69 pour la résistance à l'eau et à la poussière, plus robuste que la certification IP65 du modèle précédent. L'appareil inaugure également la recharge sans fil, absente sur le Reno 12 Pro. Le smartphone fonctionnera sous ColorOS 15, basé sur Android 15.

Une annonce officielle avant la présentation sur d’autres marchés

La présentation officielle aurait donc lieu en Chine le 25 novembre, avant un déploiement progressif sur les marchés internationaux. Rappelons que le Reno 12 et le Reno 12 Pro ont été présentés en Europe fin juin. Espérons que son successeur ne nous fera pas attendre jusqu’en juin 2025.