La série Oppo Reno 14 dévoilée avant l’heure pour les versions européennes avec trois modèles

Avec ces trois modèles référencés, le constructeur semble ainsi adapter son offre aux spécificités du marché européen, proposant une gamme élargie pour couvrir différents segments tarifaires. Reste aussi à voir quels seront les appareils qui seront réellement disponibles en France étant donné que la marque propose certains et pas d’autres, notamment pour la série Reno13.

Une gamme tarifaire étendue pour conquérir le marché européen

L'analyse des prix révélés par le listing italien montre une segmentation claire de l'offre. Le modèle d'entrée de gamme Reno 14F affiche un prix de 367,90 euros pour une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette proposition positionne le dispositif comme une alternative intéressante dans le segment des smartphones milieu de gamme premium.

Le Reno 14FS, présenté comme une version améliorée du 14F, propose 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 435,91 euros. Cette configuration intermédiaire pourrait séduire les utilisateurs recherchant davantage de mémoire vive et d'espace de stockage sans basculer vers le modèle le plus onéreux.

Au sommet de la gamme, le Reno 14 standard s'affiche à 579,90 euros, toujours d’après le référencement italien, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Selon le fabricant, ce modèle intègre les technologies les plus avancées de la série, justifiant ainsi son prix supérieur. Cette stratégie permettrait à Oppo de concurrencer directement les Samsung Galaxy A56, Nothing Phone (3a) et Google Pixel 9a, qui évoluent dans une fourchette similaire de 300 à 600 euros.

Des spécifications techniques prometteuses malgré quelques incertitudes

Les spécifications techniques attendues pour le Reno 14 européen s'appuient largement sur celles du modèle indien. D'après les informations, le dispositif devrait intégrer un processeur MediaTek Dimensity 8350, reconnu pour ses performances équilibrées entre puissance et efficacité énergétique. L'écran AMOLED de 6,59 pouces offrirait une résolution de 1256 x 2760 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 cd/m².

La configuration photographique constitue l'un des points forts de la série avec un triple capteur arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels serait accompagné d'un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. Cependant, une interrogation subsiste concernant la capacité de la batterie. Alors que le modèle indien dispose d'une batterie de 6000 mAh, les restrictions européennes en matière de capacité des batteries pourraient conduire à une réduction de cette spécification pour les modèles destinés au marché européen.

L'absence surprenante du Reno 14 Pro soulève des questions

L'un des aspects les plus intrigants de cette stratégie européenne réside dans l'absence apparente du Reno 14 Pro dans les listings découverts. Ce modèle, commercialisé en Inde au prix de 49,999 Rs, n'apparaît nulle part dans les références européennes. Cette omission pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs stratégiques ou réglementaires.

D'après les spécifications globales, le Reno 14 Pro propose un écran plus large de 6,83 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 8450 plus puissant et une batterie de 6200 mAh avec charge sans fil. Son système photographique comprend trois capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif avec zoom optique 3,5x. L'absence de ce modèle pourrait être temporaire, Oppo préparant peut-être un lancement séparé pour ce segment premium. À suivre donc.