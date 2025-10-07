La série Xiaomi 17 bat un nouveau record

Selon Xiaomi, la nouvelle série présentée il y a seulement quelques jours et composée des modèles Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max a battu tous les records de ventes pour une série haut de gamme de la marque lors de son lancement commercial le 25 septembre 2025. Cette performance, réalisée dans les cinq premières minutes de mise en vente, établit également un nouveau record pour l'ensemble des lancements de smartphones domestiques chinois en 2025 selon le fabricant.

La stratégie de lancement est un peu différente par rapport à la génération précédente puisque Xiaomi propose cette fois trois modèles simultanément, contrairement à la série Xiaomi 15 qui ne comptait initialement que deux variantes. Rappelons que la marque a décidé de passer outre la série Xiaomi 16 afin de pouvoir mieux concurrencer Apple et « brouiller » les pistes sur la nomenclature.

Les trois smartphones partagent le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, faisant de cette série la première au monde à intégrer cette puce gravée en 3 nm. Cela, combinée à des écrans ultra-fluides et des modules photographiques développés en partenariat avec Leica, explique en partie l'engouement initial observé sur le marché chinois.

Des prévisions commerciales révisées

Malgré ce démarrage record, l'analyste réputé Ming-Chi Kuo de TF International Securities révèle que les prévisions de livraisons de la série Xiaomi 17 ont été réduites de 20% par rapport à l'objectif initial de 10 millions d'unités. Cette révision intervient seulement quelques jours après le lancement commercial, suggérant une demande inférieure aux attentes du fabricant chinois.

Le modèle Xiaomi 17 standard est le principal facteur de cette révision selon l'analyste. Initialement prévu pour représenter 50 à 55% des ventes totales de la série, ce modèle d'entrée de gamme ne compterait finalement que pour 15 à 20% des commandes. Cette faiblesse surprend d'autant plus que le Xiaomi 17 adopte un design plus classique par rapport aux modèles Pro qui s'inspirent davantage de l'esthétique iPhone notamment avec un écran secondaire installé à côté des capteurs photo au dos.

Wang Hua, directeur général des relations publiques de Xiaomi, conteste ces projections en affirmant qu'aucune réduction de commandes n'est prévue. D'après le fabricant, l'ajout d'une configuration 16 Go + 1 To pour le modèle standard et l'augmentation des commandes pour la série Pro modifient le mix produits, l'ensemble des commandes devant progresser par rapport à la génération précédente.

L'ombre de l'iPhone 17 sur le marché chinois

La concurrence directe avec l'iPhone 17 d'Apple représente un défi majeur pour Xiaomi sur son marché domestique. D'après Ming-Chi Kuo, l'iPhone 17 connaît un succès particulièrement fort en Chine, impactant directement les ventes du Xiaomi 17 de base. Cela contraste avec les années précédentes où le modèle d'entrée de gamme d'Apple rencontrait généralement moins de succès.

Apple a considérablement amélioré les spécifications de l'iPhone 17 standard avec un écran plus lumineux doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz précédemment, un stockage de base porté à 256 Go au lieu de 128 Go, et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels remplaçant le module 12 mégapixels de la génération antérieure. Ces améliorations, proposées au même prix que le modèle précédent, renforcent l'attractivité de l'iPhone sur le segment d'entrée du premium.

Le Xiaomi 17 Pro Max représente plus de 50% du volume total des ventes le premier jour selon Goldman Sachs, montrant bien l'attrait pour les fonctionnalités premium de la gamme.