Xiaomi révolutionne son écosystème avec les 15T et 15T Pro, et ça reste vraiment abordable !

Voici venu deux photophones taillés pour rivaliser avec les meilleurs. Le 15T joue la carte de l’équilibre au quotidien, le 15T Pro vise la surenchère. Voici leur duel et les bons plans pour leur lancement.

Rémi Deschamps - publié le 25/09/2025 à 12h15
Le Xiaomi 15T Pro

Avec les nouveaux Xiaomi 15T et 15T Pro, la marque chinoise démontre sa volonté de séduire à la fois les utilisateurs exigeants et les amateurs de photophones performants

Si le 15T mise sur un équilibre entre puissance et prix, le 15T Pro, lui, vise ceux qui veulent le meilleur en termes de photo et vidéo.

J'obtiens un 15T ou 15T Pro chez Xiaomi 

Photo et vidéo : le cœur de l’expérience

Xiaomi 15T : un photophone complet

Le Xiaomi 15T embarque un module développé avec la marque de phtographie Leica avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et téléobjectif 50 Mpx. Les résultats sont convaincants pour la plupart des usages, que ce soit en photo ou en vidéo 4K HDR10+. L’utilisateur bénéficie d’un rendu fidèle des couleurs et d’un traitement d’image performant grâce à l’AISP intégré.

Xiaomi 15T Pro : pour les passionnés

Le Xiaomi 15T Pro va plus loin avec un capteur Summilux f/1,62 et un zoom optique 5×. Pour rappel, le zoom optique est bien meilleur que le numérique, et un X5 est du très bon.

La vidéo peut être enregistrée en 8K et le traitement d’image AISP 2.0 assure un rendu très précis. Si vous êtes amateur éclairé de photos et vidéos, c’est clairement le modèle à privilégier des deux.

✅ Xiaomi 15T : l’équilibre

  • Capteur Leica 50 Mpx + téléobjectif 50 Mpx + ultra grand-angle 12 Mpx
  • Vidéo 4K HDR10+ et mode Log
  • Dimensity 8400-Ultra, 12 Go RAM, écran AMOLED 120 Hz
  • Batterie 5500 mAh + recharge 67 W

⚠️ Xiaomi 15T Pro : la surenchère

  • Capteur Leica 50 Mpx Summilux f/1,62 + zoom optique 5×
  • Vidéo 8K et ralenti 4K 120 i/s
  • Dimensity 9400+, jusqu’à 1 To stockage, écran AMOLED 144 Hz
  • Batterie 5500 mAh + recharge 90 W filaire + 50 W sans fil

Les deux modèles partagent un design élégant avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces ultra lumineuse, et un système de refroidissement efficace pour maintenir les performances lors de longues sessions de jeu sur Fortnite ou de moments à filmer.

J'obtiens un 15T ou 15T Pro chez Xiaomi 

Performance et autonomie : Xiaomi ne déçoit pas

Si le 15T offre une puissance largement suffisante pour la majorité des utilisateurs avec son Dimensity 8400-Ultra et 12 Go de RAM, le 15T Pro s’adresse aux plus exigeants avec un Dimensity 9400+, des fréquences CPU et GPU plus élevées et un stockage pouvant aller jusqu’à 1 To.

Les deux appareils disposent d’une batterie de 5 500 mAh, mais le Pro se distingue par une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil 50 W.

L’utilisateur peut ainsi profiter de longues journées d’utilisation sans se soucier de la recharge.

Quel modèle choisir ?

Le choix entre les deux modèles dépend essentiellement de vos priorités. Pour ceux qui veulent un photophone fiable, rapide et équilibré, le Xiaomi 15T représente un excellent rapport qualité/prix

Si votre passion est la photographie ou la vidéo et que vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats possibles, le 15T Pro devient incontournable.

Xiaomi 15T Pro capteurs

Dans tous les cas, le prix et les promotions disponibles rendent les deux modèles attractifs, surtout lors du lancement.

À retenir : le 15T propose un bon équilibre entre prix et performances, tandis que le Pro est fait pour ceux qui veulent le meilleur de la photo et de la vidéo sur smartphone à prix accessible.

Les bons plans de lancement : Xiaomi et Orange en tête

Pour le lancement, Xiaomi et Orange sont les deux acteurs les plus intéressants d'après nous. Sur le site officiel Xiaomi, le 15T est affiché à 649 € mais peut descendre à 499 € grâce à la remise immédiate et au bonus reprise jusqu’au 31 octobre.

J'obtiens un 15T ou 15T Pro chez Xiaomi 

Le 15T Pro, quant à lui, passe de 899 € à 699 € avec les mêmes avantages. Orange propose également des remises immédiates et bonus reprise, qui permettent de réduire encore le prix, surtout pour les abonnés. Vous pouvez en apprendre plus sur cette promotion ici.

Je profite de l'offre chez Orange

Quelle est notre conclusion ?

Avec les Xiaomi 15T et 15T Pro, la marque confirme sa montée en puissance sur le segment des photophones premium. Le 15T représente un choix raisonnable pour ceux qui veulent de la performance sans exploser leur budget, tandis que le Pro séduira les utilisateurs passionnés de photo et vidéo.

Dans les deux cas, les offres de lancement rendent ces modèles particulièrement intéressants, que vous passiez par Xiaomi directement ou par Orange.

