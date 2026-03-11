Samsung Galaxy S26 Ultra : économisez près de 400 € en précommandant chez ce marchand

Grosse remise immédiate + code promo

Lancé le 25 février 2026, le Galaxy S26 Ultra représente le nec plus ultra en termes de performances et de photographie mobile chez Samsung. Et naturellement, son prix n’est pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Sur le site officiel, le tarif conseillé pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne est de 1469 € !

Mais comme vous vous en doutez, nous avons déniché un joli bon plan pour vous. En effet, le vendeur Bluesky propose actuellement ce modèle neuf sous blister au prix de 1149,99€ ! Et ce n’est pas tout. En utilisant le code promo RAKUTEN50 à partir du 11 mars, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 50€.

Résultat : votre Samsung Galaxy S26 Ultra en précommande revient à seulement 1099€ au lieu de 1469€. Cela représente une réduction totale de 370€ ! Pour un smartphone Premium à peine lancé, c’est une occasion en or. De plus, vous bénéficiez de la garantie constructeur de 24 mois.

Les avantages exclusifs du ClubR

En passant par les offres de la plateforme Rakuten pour acheter votre Samsung Galaxy S26 Ultra, vous cumulez également des points de fidélité via le ClubR. Ces points se transforment en euros sonnants et trébuchants que vous pouvez utiliser pour vos futurs achats sur la marketplace. De plus, la livraison à votre domicile est entièrement gratuite.

Samsung S26 Ultra : un monstre de puissance boosté à l’IA

En plus de son design très élégant, le Galaxy S26 Ultra embarque les technologies les plus avancées du secteur pour offrir une expérience utilisateur fluide et futuriste. Avec ce nouveau flagship, le géant sud-coréen place la barre très haut pour distancer ses concurrents directs.

Un écran et des performances hors normes

Le modèle proposé dans le cadre de cette offre est la version Europe (SM-S948B). Il est animé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce gravée en 3 nm qui offre une réactivité instantanée pour le multitâche ou les jeux vidéo gourmands.

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces affiche une résolution Quad HD+ (3120 x 1440 pixels) et une luminosité maximale de 2600 nits pour rester lisible même sous un soleil de plomb. Grâce à la technologie LTPO, cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui préserve l'autonomie tout en assurant une fluidité parfaite lors de la navigation.

Des aptitudes photographiques exceptionnelles avec l'IA

Le système photo du Galaxy S26 Ultra repose sur un quadruple module arrière comprenant notamment un capteur principal de 200 mégapixels amélioré. Associé à deux téléobjectifs (10 mégapixels et 50 mégapixels) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, il permet de prendre des clichés nets et précis de qualité professionnelle.

Ce modèle bénéficie de l’IA agentique de Google qui se charge, entre autres, de traiter automatiquement vos clichés en temps réel pour supprimer les reflets ou recadrer vos images sans perte de qualité. Son zoom optique spatial offre des performances inédites pour capturer des détails lointains avec une netteté bluffante. Côté vidéo, vous pouvez immortaliser vos moments préférés et créer du contenu jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Endurance et productivité renforcées

Grâce à sa gestion intelligente de l'énergie, la batterie de 4800 mAh tient largement plus d'une journée complète. On n’oublie pas le S Pen, toujours logé dans la structure, qui transforme votre smartphone en véritable carnet de notes numérique ou en télécommande pour vos photos de groupe.

Cet article est un contenu sponsorisé.