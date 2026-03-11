Xiaomi 18 Ultra : un lancement hivernal avec quad-camera en vue

À peine le Xiaomi 17 Ultra est-il officiel que les premières rumeurs arrivent sur le Xiaomi 18 Ultra. Ce nouveau modèle est prévu pour décembre en Chine avec un retour au système à quatre caméras.

Sylvain Pichot - publié le 11/03/2026 à 15h30
Xiaomi 17 Ultra

À retenir

  • Le Xiaomi 18 Ultra est attendu pour décembre 2026 en Chine, suivant la tradition de lancement tardif de la marque.
  • Ce modèle devrait revenir à un système à quatre caméras, abandonnant le zoom mécanique du 17 Ultra.
  • Un déploiement international est prévu pour le premier trimestre 2027.

Xiaomi pourrait respecter la tradition d'un dévoilement tardif pour son modèle Ultra. D'après le leaker Smart Pikachu relayé par Gizmochina, le Xiaomi 18 Ultra arriverait sur le marché chinois vers décembre 2026, à l'image du Xiaomi 17 Ultra lancé fin 2025. Cette stratégie permet au constructeur d'affiner son offre premium après les modèles standards attendus en septembre. 

Par ailleurs, un déploiement international suivrait au premier trimestre 2027, comme pour les générations passées dont le Xiaomi 17 Ultra a été officialisé lors du MWC de Barcelone.

Les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max débarqueraient plus tôt, alignés sur les annonces de Qualcomm pour ses puces. Xiaomi testerait déjà des prototypes.

Évolution du système photo

Le point fort des rumeurs porte sur la photographie. En effet, il semblerait que Xiaomi envisage un système avec 4 capteurs pour le 18 Ultra, abandonnant le zoom mécanique du 17 Ultra. Cette configuration offrirait plusieurs focales fixes, améliorant la capture de détails variés. Le partenariat Leica persisterait, promettant des optiques de qualité.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

Comparé au Xiaomi 17 Ultra, qui simplifiait avec moins d'objectifs, ce retour enrichirait les possibilités. Les prédécesseurs comme le Xiaomi 15 Ultra combinaient 50 mégapixels principal, 200 mégapixels périscope et ultra grand-angle. Le Xiaomi 18 Ultra pourrait perfectionner cela, avec un téléobjectif supplémentaire pour plus de versatilité. En outre, les leakers évoquent une plus grande flexibilité en zoom optique.

 

Performances et écran attendus

Côté puissance, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro animerait l'Ultra, avec LPDDR6 pour une fluidité optimale. Seuls les modèles Pro Max et Ultra bénéficieraient de cette version haut de gamme, les standards optant pour le Gen 6 standard. Jusqu'à 16Go de RAM et 1To de stockage seraient attendus.

L'écran LTPO OLED 2K de 6,9 pouces à 120Hz de fréquence de rafraîchissement variable s'annonce similaire au 17 Ultra. Cette dalle offre une luminosité élevée, adaptée aux usages extérieurs. La batterie pourrait dépasser les 6000 mAh du prédécesseur, avec charge rapide filaire autour de 90-100W. 

D’ici au mois de décembre, nous aurons très probablement d’autres précisions concernant ce modèle. À voir si elles iront toutes dans le même sens. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Pixel 10a VS Pixel 9a : rapport qualité-prix ou nouveauté ? On vous aide à choisir

11/03/2026
Nothing Phone (4a)
Guide d'achat

Vous aurez quinze smartphones au cours de votre vie, mais vous n'oublierez pas votre Nothing

10/03/2026
Samsung Galaxy S25 Ultra
Guide d'achat

Galaxy S25 Ultra VS iPhone 17 Pro Max : des différences qui opposent frontalement les deux titans du marché

09/03/2026
CMF Phone 2 Pro
Guide d'achat

Quel smartphone acheter à moins de 300 € en mars 2026 ?

08/03/2026