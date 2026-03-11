Xiaomi 18 Ultra : un lancement hivernal avec quad-camera en vue

À retenir Le Xiaomi 18 Ultra est attendu pour décembre 2026 en Chine, suivant la tradition de lancement tardif de la marque.

est attendu pour décembre 2026 en Chine, suivant la tradition de lancement tardif de la marque. Ce modèle devrait revenir à un système à quatre caméras , abandonnant le zoom mécanique du 17 Ultra.

, abandonnant le zoom mécanique du 17 Ultra. Un déploiement international est prévu pour le premier trimestre 2027.

Xiaomi pourrait respecter la tradition d'un dévoilement tardif pour son modèle Ultra. D'après le leaker Smart Pikachu relayé par Gizmochina, le Xiaomi 18 Ultra arriverait sur le marché chinois vers décembre 2026, à l'image du Xiaomi 17 Ultra lancé fin 2025. Cette stratégie permet au constructeur d'affiner son offre premium après les modèles standards attendus en septembre.

Par ailleurs, un déploiement international suivrait au premier trimestre 2027, comme pour les générations passées dont le Xiaomi 17 Ultra a été officialisé lors du MWC de Barcelone.

Les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max débarqueraient plus tôt, alignés sur les annonces de Qualcomm pour ses puces. Xiaomi testerait déjà des prototypes.

Évolution du système photo

Le point fort des rumeurs porte sur la photographie. En effet, il semblerait que Xiaomi envisage un système avec 4 capteurs pour le 18 Ultra, abandonnant le zoom mécanique du 17 Ultra. Cette configuration offrirait plusieurs focales fixes, améliorant la capture de détails variés. Le partenariat Leica persisterait, promettant des optiques de qualité.

Xiaomi 17 Ultra

Comparé au Xiaomi 17 Ultra, qui simplifiait avec moins d'objectifs, ce retour enrichirait les possibilités. Les prédécesseurs comme le Xiaomi 15 Ultra combinaient 50 mégapixels principal, 200 mégapixels périscope et ultra grand-angle. Le Xiaomi 18 Ultra pourrait perfectionner cela, avec un téléobjectif supplémentaire pour plus de versatilité. En outre, les leakers évoquent une plus grande flexibilité en zoom optique.

Performances et écran attendus

Côté puissance, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro animerait l'Ultra, avec LPDDR6 pour une fluidité optimale. Seuls les modèles Pro Max et Ultra bénéficieraient de cette version haut de gamme, les standards optant pour le Gen 6 standard. Jusqu'à 16Go de RAM et 1To de stockage seraient attendus.

L'écran LTPO OLED 2K de 6,9 pouces à 120Hz de fréquence de rafraîchissement variable s'annonce similaire au 17 Ultra. Cette dalle offre une luminosité élevée, adaptée aux usages extérieurs. La batterie pourrait dépasser les 6000 mAh du prédécesseur, avec charge rapide filaire autour de 90-100W.

D’ici au mois de décembre, nous aurons très probablement d’autres précisions concernant ce modèle. À voir si elles iront toutes dans le même sens.