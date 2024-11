Le Black Friday a déjà commencé, ce site propose ce Xiaomi avec écran Amoled et 8 Go de RAM sous les 190 € !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone que l’on pourrait presque définir comme étant emblématique des appareils de Xiaomi tant il propose une fiche technique concurrentielle et qui fonctionne auprès du public qui se tourne très régulièrement vers lui.

En ce moment, avec un prix sous les 200 €, et même sous les 190 €, difficile de ne pas se sentir en plein Black Friday !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le type de smartphone qui coche toutes les cases, peu importe votre style d’utilisation. Que vous soyez un gamer invétéré ou que vous l’utilisiez simplement pour regarder des vidéos et naviguer sur le net, il s’adapte parfaitement.

Comme on dit, "qui peut le plus peut le moins", et ce dicton s'applique totalement ici. Avec son prix actuel, il se positionne comme un choix bien plus intéressant que de nombreux modèles bas de gamme puisqu'il est à un prix équivalent, mais avec des composants bien plus qualitatifs.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ?

Vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour 189 € sur Cdiscount avec une garantie de 2 ans, mais aussi la possibilité de la payer jusqu’en 20 fois. De plus, Cdiscount peut reprendre votre ancien téléphone pour une réduction supplémentaire, et vous offre McAfee Total Protection pendant 1 an.