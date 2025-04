Le CMF Phone 2 Pro se dévoile dans un second teaser

Lancée en 2023, la sous-marque CMF (Color, Material, Finish) avait pour objectif initial de proposer des produits au design soigné à des prix accessibles. Le CMF Phone 1, premier smartphone de cette gamme, avait réussi à se démarquer grâce à son rapport qualité-prix intéressant et son design distinctif, tout en conservant une approche minimaliste caractéristique de l'ADN de Nothing.

Avec ce CMF Phone 2 Pro, oubliant au passage le Phone 2, la marque semble vouloir explorer le segment supérieur du marché. D'après les informations disponibles, ce nouveau modèle conserverait l'approche design unique de la marque tout en intégrant des composants plus performants. Cette stratégie permettrait à CMF de se positionner sur un segment intermédiaire entre les smartphones milieu de gamme et les appareils premium, un créneau particulièrement disputé mais où les opportunités restent nombreuses.

Playful and powerful.



This is CMF Phone 2 Pro. pic.twitter.com/0vHufUxBfM — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 21, 2025

Le lancement d'un modèle « Pro » montre également l'ambition de Nothing d'étendre progressivement sa présence sur différents segments du marché des smartphones. Elle l’a récemment démontré en proposant le Nothing Phone (3a) et sa déclinaison plus haut de gamme, le Phone (3a) Pro. Notez que cette approche rappelle celle adoptée par d'autres marques chinoises comme Xiaomi ou realme, qui ont commencé par le segment abordable avant de monter en gamme progressivement.

Des spécifications techniques qui s'annoncent compétitives

Si le design est désormais connu, les détails techniques complets n'ont pas encore été officiellement confirmés. Plusieurs rumeurs circulent quant aux caractéristiques potentielles du CMF Phone 2 Pro. Le smartphone serait équipé d'un processeur de milieu de gamme supérieur, potentiellement issu de la série Snapdragon 7 ou MediaTek Dimensity, offrant ainsi des performances nettement supérieures à celles du CMF Phone 1.

L'écran bénéficierait également d'améliorations notables avec une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement élevé (probablement 120 Hz), contre un écran LCD sur le modèle précédent.

Côté photographie, le CMF Phone 2 Pro intégrerait un système à plusieurs capteurs, avec potentiellement un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un objectif macro ou téléphoto. Cette configuration placerait l'appareil en concurrence directe avec des modèles comme les Redmi Note ou certains Samsung Galaxy A.

La batterie devrait également voir sa capacité augmenter, avec une charge rapide plus performante que sur le modèle précédent. Ces améliorations répondraient aux attentes des utilisateurs qui placent l'autonomie parmi leurs critères prioritaires lors de l'achat d'un smartphone.

Mais à quel prix ?

L'un des aspects les plus intéressants concernant ce CMF Phone 2 Pro reste son tarif. Le premier modèle de la gamme s'était limité à un prix contenu, autour de 300 euros. Ce nouveau modèle Pro devrait logiquement se situer à un niveau supérieur, probablement entre 350 et 450 euros selon les configurations.