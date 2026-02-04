Le dernier iPhone petit format existe encore… et il est à petit prix en reconditionné

Vous êtes plutôt de la team Apple et vous en avez assez de voir les téléphones devenir de plus en plus gros ? Eh bien, c'est votre chance, car l'iPhone 13 Mini est toujours disponible, mis à jour et à petit prix !

Rémi Deschamps - publié le 04/02/2026 à 17h45
L'iPhone 13 Mini

Pour un peu moins de 240 €, vous pouvez vous procurer un ancien iPhone haut de gamme, toujours mis à jour par son constructeur, et qui ne fait pas plus de 5,4 pouces (en sachant que la plupart des téléphones portables sortent autour des 6,7 pouces !) 

 

Pour cela, il faut se tourner vers le reconditionné. Aujourd'hui, il s'agit d'une pratique très bien encadrée, avec des garanties tant sur la qualité que sur le suivi. 

À la rédaction de LesMobiles, il s'agit d'une approche que nous mettons à l'honneur depuis quelque temps maintenant, car le reconditionné permet de faire des économies, d'obtenir de la qualité, mais aussi de faire un geste fort pour l'environnement, le secteur du smartphone étant l'un des plus polluants au monde.

La fiche technique de l'iPhone 13 Mini

L'iPhone 13 Mini repose avant tout sur son format de 5,4 pouces. Il est l'un des derniers smartphones toujours mis à jour à proposer une alternative solide et haut de gamme aux appareils de plus en plus gros.

Certes, l'évolution vers des écrans plus grands est plébiscitée, mais une tranche des utilisateurs est toujours attachée à l'époque où les téléphones portables s'utilisaient d'une seule main, et c'est à toutes ces personnes que nous pouvons conseiller l'iPhone 13 Mini.

 

Il peut également servir de très bon smartphone d'appoint, voire de second smartphone, ou de téléphone adapté aux ados et aux seniors. Toutefois, en tant que smartphone principal, il est d'après nous un candidat encore tout à fait dans la course.

✅ Points forts

  • Format qui tient dans la main
  • Puce toujours d'actualité
  • Belle autonomie

☑️ À prendre en compte

  • Ses mises à jour ne devraient pas se poursuivre plus de 4 à 5 ans (mais c'est mieux que certains smartphones neufs)

Que vaut l’offre ... ?

Nous proposons très régulièrement des offres reconditionnées disponibles chez CertiDeal, car elles sont tout simplement de très bonne qualité.

 

Le reconditionnement est réalisé en France dans les ateliers de CertiDeal, une garantie de 30 mois est appliquée (plus que les 24 mois obligatoires), la politique de retour est très simple, et il y a la possibilité de payer en plusieurs fois (et même sans frais via PayPal).

