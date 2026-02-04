Pourquoi cette offre sur le Galaxy S25 Ultra mérite toute votre attention ?

Nous en avons parlé de très nombreuses fois sur LesMobiles, et de nombreux autres médias ont accueilli le Galaxy S25 Ultra comme un véritable monument en 2025. Il n'est donc pas nécessaire de le présenter plus que ça. Si vous souhaitez un smartphone Android qui fait tout bien et qui durera des années, c'est lui le meilleur candidat.

Quel prix pour le Galaxy S25 Ultra ?

Maintenant, la vraie question, ce n'est pas tant de savoir s'il est capable, mais s'il est possible de le trouver à un bon prix. Rappelons que le prix TTC de l'appareil est aux alentours des 1 200 €...

Eh bien oui, il est possible de trouver le Galaxy S25 Ultra pour 749 €.

Que vaut l'offre de Rakuten pour le Galaxy S25 Ultra ?

Pour à peine moins de 750 €, il est donc possible de se procurer un Galaxy S25 Ultra neuf, dernier smartphone très haut de gamme en date du constructeur Android le plus vendu dans le monde.

Il faut avouer que si vous êtes fan de belles technologies, cela prête à rêver.

Cette offre est disponible auprès de la plateforme japonaise Rakuten et est très bien encadrée, avec garantie, livraison gratuite et paiement en plusieurs fois (sans frais avec PayPal).

✅ Points forts Le meilleur smartphone Android 2025 pour beaucoup

Politique de mises à jour très longue

Prix (bien) écrasé ☑️ À prendre en compte Version import USA

Pas d'adaptateur secteur dans l'offre

Est-ce que nous vous le conseillons ?

La réponse est oui. Oui, mais seulement à ceux qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies.

Nous conseillons cela pour deux raisons : premièrement, le modèle en lui-même est un smartphone qui propose une expérience utilisateur très poussée et qui s'adresse surtout à ceux qui ont une grande versatilité d'utilisation (gaming, photo, médias, création). L'interface est assez simple pour tous, mais pourquoi mettre 750 € dans un appareil qui dépasserait clairement vos besoins réels ?

La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'une version import. Cela ne change pas énormément de choses à l'utilisation, et le smartphone est compatible avec les réseaux européens.

Nous préférons conseiller l'import à ceux qui sont à l'aise avec la technologie et qui pourront ainsi passer outre les quelques différences qui pourraient s'y trouver, comme des applications absentes, etc.

Il s'agit, d'après nous, d'une très belle offre qui vaut le coup sans aucun doute.