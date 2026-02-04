Les capteurs photos calés dans le coin gauche pour les modèles haut de gamme, c'est fini

Depuis plus de dix ans, la plupart des smartphones adoptent un bloc photo situé dans le coin supérieur gauche au dos, qu’il soit vertical (iPhone récents, Galaxy S, Xiaomi, Honor, OnePlus, Motorola, etc) ou logé dans une île plus large. Or, l’image conceptualisée par le leaker Digital Chat Station, où l’on reconnaît les futurs ou récents modèles signés Google, Apple, Honor, Meizu et Vivo, illustre une bascule nette : tous optent pour un module central ou une barre horizontale occupant la partie supérieure du châssis.

Ce choix marque une rupture avec es générations précédentes de ces mêmes constructeurs, qui plaçaient encore leurs optiques dans l’angle. On observe ainsi un mouvement convergent de plusieurs acteurs majeurs, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une tendance de fond plutôt que d’un simple exercice de style.

Le récent iPhone Air qui remplace le modèle Plus, propose effectivement un bloc photo en forme de pilule, disposé horizontalement à l’arrière, dans la lignée de certains Pixel récents. De son côté, Honor propose avec le Magic8 Pro Air un module triple horizontal, avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif périscopique, dans un smartphone de seulement 6,1 mm d’épaisseur. Face à ces appareils très récents, les blocs verticaux calés dans le coin apparaissent désormais comme une approche plus datée.

Honor Magic8 Pro Air

Pourquoi les modules photo se recentrent

Plusieurs facteurs expliquent ce retour vers des modules centraux ou des barres traversantes. D’abord, les constructeurs cherchent à intégrer des optiques plus complexes (téléobjectifs périscopiques, capteurs de grande taille) dans des boîtiers de plus en plus fins et légers. Par exemple, le Magic8 Pro Air parvient à loger un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique 3,2x dans un smartphone de 155 grammes seulement. Répartir les composants sur une barre horizontale permet de mieux exploiter la largeur du châssis plutôt que son épaisseur, ce qui limite la protubérance du bloc. Cette approche se retrouve aussi chez d’autres fabricants haut de gamme, notamment dans les modèles orientés photo qui adoptent des îlots massifs ou des barres continues pour gagner en surface interne.

Ensuite, le positionnement central offre des avantages pratiques. En effet, la prise en main est plus naturelle pour la photo, car les doigts ont moins tendance à masquer les optiques lorsqu’elles sont éloignées des coins. En outre, la symétrie d’un bloc centré facilite la gestion des stabilisateurs optiques et des capteurs multiples, qui peuvent être disposés de manière plus régulière pour optimiser les algorithmes de fusion d’images.

Google Pixel 10 Pro XL

Enfin, d’un point de vue esthétique, une barre transversale ou un module centralisé devient un élément identitaire fort : Google avec ses Pixel a déjà popularisé cette signature, que d’autres fabricants semblent prêts à décliner. Dans un marché où les faces avant se ressemblent de plus en plus, le dos du smartphone reste l’un des rares espaces d’expression de design.

D’autres pistes pour des capteurs au centre ?

Comparés aux smartphones adoptant encore un module dans le coin ou au centre mais avec une approche circulaire, ces nouveaux appareils misent sur une cohérence entre finesse, capacités photo et identité de marque.

Certains modèles comme le Xiaomi 15 Ultra, le Magic8 Pro, le Magic8 Lite ou le realme GT 8 Pro choisissent un large cercle central (ou dans le coin pour le realme) pour rappeler les appareils photo traditionnels, tandis que les barres horizontales privilégient un style plus minimaliste. Dans tous les cas, le déplacement du bloc vers le centre ou sur une bande supérieure pleine largeur répond à la même logique : libérer l’angle, mieux répartir les composants et proposer un design immédiatement reconnaissable. Le bloc photo dans le coin gauche n’a pas disparu du jour au lendemain, mais il perd visiblement du terrain, surtout sur les modèles emblématiques annoncés pour 2025 et 2026.

Nous verrons dans les prochains mois si cette tendance se poursuit.

