Le Galaxy 25 Plus proposé avec une offre à ne pas rater

Depuis leur sortie, les nouveaux modèles de la gamme Galaxy S25 font beaucoup parler d’eux, et pour cause : Samsung continue d’élever le niveau en matière de smartphones haut de gamme. Parmi eux, le Galaxy S25 Plus se démarque particulièrement. Finitions premium, composants de pointe et nouvelles fonctionnalités basées sur Galaxy AI en font un appareil d’exception.

Nos impressions après test du Galaxy S25 Plus

Dès la prise en main, le Galaxy S25 Plus impressionne par son design soigné et ses matériaux de haute qualité. Mais ce n’est pas tout :

Un écran Dynamic AMOLED 2X ultra fluide, idéal pour le gaming et la navigation. La réactivité de l’écran est bluffante, et chaque interaction est d’une grande précision.

Un processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, identique à celui du Galaxy S25 Ultra, qui garantit une puissance impressionnante et une fluidité impeccable, y compris sur les applications les plus gourmandes.

Un appareil photo boosté par Galaxy AI, permettant des retouches avancées. L’outil de suppression d’éléments, par exemple, ne se contente pas d’effacer un objet : il recrée l’arrière-plan avec une précision stupéfiante, bien au-dessus de ce que propose Google Photos.

Une autonomie solide, testée sur une utilisation intensive : lecture en continu via YouTube Music, connexion Bluetooth avec deux enceintes simultanées pendant 12 heures, et plusieurs heures d’autonomie restantes.

One UI 7, une interface plus intuitive et intelligente. Les nouvelles Now Bar et Now Brief offrent un accès rapide aux informations clés directement depuis l’écran de verrouillage, rendant l’expérience utilisateur plus fluide et personnalisée.

En intégrant la même puce que son grand frère, le Galaxy S25 Ultra, le S25 Plus devient un véritable compromis idéal entre puissance et prix, surpassant largement les générations précédentes.

Profitez de l’offre de lancement sur le Galaxy S25 Plus

Samsung propose actuellement plusieurs avantages pour le lancement du Galaxy S25 Plus :

100 € de reprise bonus, en plus de la valeur de votre ancien appareil, peu importe son état.

10 % de réduction en commandant via l’application Samsung Shop.

6 mois gratuits de Gemini Advanced (version premium de Gemini Nano) et 2 To de stockage en ligne offerts, soit un cadeau d’une valeur de 131 €.

Avec ces offres, c’est le moment parfait pour s’offrir le Galaxy S25 Plus à un prix réduit, tout en profitant d’un smartphone dernier cri qui repousse encore les limites du haut de gamme.