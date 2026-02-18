Le Galaxy A17 tombe à moins de 140 €, voici le code promo à ne pas rater avant ce soir

C’est l’une des bonnes opportunités du moment pour ceux qui cherchent la fiabilité Samsung au prix le plus bas. Habituellement proposé autour de 200 €, le Samsung Galaxy A17 voit son prix s'effondrer grâce à un code promotionnel temporaire. Mais attention, l'offre expire ce soir.

Rémi Deschamps - publié le 18/02/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy A17

Comment obtenir le Galaxy A17 à seulement 137,45 € ?

L'offre se déroule sur Rakuten via le vendeur professionnel UMISMART, une référence affichant une note de 4,8/5 sur plus de 900 ventes. 

 

Voici le calcul qui permet d'arriver à ce prix record :

  • Prix affiché : 152,45 €
  • Code Promo : -15,00 € avec le code RAKUTEN15
  • Prix final : 137,45 €
  • Bonus : 7,62 € offerts en Rakuten Points (pour vos futurs achats).

Pour en profiter, il suffit de copier le code et de l'insérer juste avant le règlement. La livraison est gratuite et, point crucial pour la réassurance, il s'agit d'une version européenne expédiée depuis la France. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises des versions importées (compatibilité réseau, SAV).

Pourquoi choisir le Galaxy A17 en 2026 ?

Le Samsung Galaxy A17 est le champion de l'entrée de gamme. Dans cette version 128 Go avec 4 Go de RAM, il offre tout le savoir-faire des mobiles Samsung : une interface One UI fluide, une autonomie solide et un écran de qualité pour sa catégorie.

 

C’est le smartphone idéal pour un premier équipement, pour un adolescent ou pour toute personne souhaitant un appareil fiable à prix abordable. À moins de 140 €, la concurrence est quasi inexistante, surtout avec une garantie de 2 ans et une expédition rapide sous 6 à 8 jours.

✅ Les points forts de l'offre

  • Prix à 137,45 €.
  • Version européenne
  • Expédition depuis la France, livraison gratuite.

⚠️ À ne pas oublier

  • Code RAKUTEN15 valable jusqu'à ce soir.
  • Offre limitée par le vendeur UMISMART.

On trouve rarement un smartphone Samsung de cette génération sous la barre des 140 € en version européenne. Si vous avez besoin d'un téléphone efficace et pas cher, c'est l'achat du mois. Ne tardez pas, le code ne sera plus actif demain.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Nubia Red Magic 11 Air
Test

Test du Nubia Red Magic 11 Air : le nouveau monstre du gaming mobile ultra-fin

18/02/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Intelligence Artificielle : les 3 smartphones qui exploitent vraiment tout le potentiel de l'IA locale en 2026

18/02/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Galaxy S26 Ultra : les 3 meilleures alternatives à prix réduit si le nouveau monstre de Samsung est hors budget pour vous

17/02/2026
RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Puissance brute : 3 smartphones avec des processeurs mobiles qui écrasent la concurrence cette année

15/02/2026