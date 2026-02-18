Le Galaxy A17 tombe à moins de 140 €, voici le code promo à ne pas rater avant ce soir

Comment obtenir le Galaxy A17 à seulement 137,45 € ?

L'offre se déroule sur Rakuten via le vendeur professionnel UMISMART, une référence affichant une note de 4,8/5 sur plus de 900 ventes.

Voici le calcul qui permet d'arriver à ce prix record :

Prix affiché : 152,45 €

Code Promo : -15,00 € avec le code RAKUTEN15

Prix final : 137,45 €

Bonus : 7,62 € offerts en Rakuten Points (pour vos futurs achats).

Pour en profiter, il suffit de copier le code et de l'insérer juste avant le règlement. La livraison est gratuite et, point crucial pour la réassurance, il s'agit d'une version européenne expédiée depuis la France. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises des versions importées (compatibilité réseau, SAV).

Pourquoi choisir le Galaxy A17 en 2026 ?

Le Samsung Galaxy A17 est le champion de l'entrée de gamme. Dans cette version 128 Go avec 4 Go de RAM, il offre tout le savoir-faire des mobiles Samsung : une interface One UI fluide, une autonomie solide et un écran de qualité pour sa catégorie.

C’est le smartphone idéal pour un premier équipement, pour un adolescent ou pour toute personne souhaitant un appareil fiable à prix abordable. À moins de 140 €, la concurrence est quasi inexistante, surtout avec une garantie de 2 ans et une expédition rapide sous 6 à 8 jours.

✅ Les points forts de l'offre Prix à 137,45 €.

Version européenne

Expédition depuis la France, livraison gratuite. ⚠️ À ne pas oublier Code RAKUTEN15 valable jusqu'à ce soir.

Offre limitée par le vendeur UMISMART.

On trouve rarement un smartphone Samsung de cette génération sous la barre des 140 € en version européenne. Si vous avez besoin d'un téléphone efficace et pas cher, c'est l'achat du mois. Ne tardez pas, le code ne sera plus actif demain.