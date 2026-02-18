Honor Magic8 Pro : Le meilleur photophone Android du marché grand public selon DXOMARK ?

Une 8e place mondiale à nuancer

Au premier coup d'œil sur le classement DXOMARK, le Honor Magic8 Pro peut sembler « en retrait ». Pourtant, il faut observer qui se trouve devant lui. Hormis Apple, les premières places sont occupées par des modèles de chez Huawei, Vivo ou Oppo, des marques qui, bien que technologiquement brillantes, sont soit absentes du marché européen, soit très difficiles à obtenir hors importation.

En réalité, pour un utilisateur français souhaitant acheter son smartphone Android avec un forfait ou en grande surface, le Honor Magic8 Pro devient le meilleur choix disponible pour la photo. Il devance des géants comme Samsung ou Google sur plusieurs points clés, confirmant notre verdict lors de notre test du Honor Magic8 Pro.

Pourquoi il bouscule les ténors du haut de gamme

Ce qui permet au Magic8 Pro de se placer aussi haut, c'est sa capacité à prendre des clichés naturels et détaillés. Les experts soulignent une excellente préservation des détails, même en utilisant le téléobjectif longue portée, et un rendu des tons de peau particulièrement flatteur.

Toutefois, pour être complet, DXOMARK relève quelques marges de progression, notamment en vidéo où l'exposition peut parfois manquer de stabilité lors de scènes complexes en basse lumière. Malgré cela, la marque lui accorde tout de même une médaille d'or, signe que ces remarques ne soulignent pas de vrais défauts rédhibitoires.

En photographie pure, sa balance des blancs neutre et sa gestion du bruit numérique en font le flagship le plus sérieux pour ceux qui veulent la meilleure expérience photo sans les contraintes de l'importation.

L'offre du moment chez Honor

Si vous cherchez à changer de smartphone, la boutique officielle propose actuellement des conditions avantageuses. C'est le moment idéal pour s'offrir ce monstre de puissance avec des bonus exclusifs.

✅ Les points forts (DXOMARK) Exposition : Précise avec une plage dynamique très large.

Précise avec une plage dynamique très large. Détails : Superbe piqué, même avec un zoom optique x10.

Superbe piqué, même avec un zoom optique x10. Teint : Rendu des visages très naturel. ☑️ À retenir Classement : 8e mondial, mais 1er du secteur Android « Mainstream ».

8e mondial, mais 1er du secteur Android « Mainstream ». Vidéo : Quelques instabilités notées en basse lumière.