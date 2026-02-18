Le Google Pixel 10a est officiel : l’IA et la photo s’invitent dans le milieu de gamme

À retenir Google Pixel 10a est un nouveau smartphone de la gamme A abordable de Google

est un nouveau smartphone de la gamme A abordable de Google Il utilise l' IA Gemini pour des fonctionnalités avancées.

pour des fonctionnalités avancées. Le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il dispose d'un double module photo de 48 mégapixels et 13 mégapixels .

et . La batterie offre une autonomie de 30 heures en usage classique.

en usage classique. Proposé à partir de 549 euros, il sera disponible le 5 mars 2026.

Après plusieurs mois de rumeurs et Google qui lâche le design plusieurs jours avant la présentation officielle, le Pixel 10a arrive comme un nouveau représentant de la série A. L’objectif déclaré par Google est de se concentrer sur « l’essentiel de l’expérience Pixel » dans un appareil plus abordable. Il rejoint les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold.

Le smartphone se présente avec un dos parfaitement plat sur lequel la barre photo se fond dans la surface, ce qui facilite son glissement dans une poche et limite les basculements lorsqu’il est posé sur une table.

Le châssis adopte un cadre en aluminium à finition satinée, tandis que la coque arrière est constituée en grande partie de plastique recyclé, une approche que Google met en avant pour souligner la dimension responsable de ce modèle.

La marque indique d’ailleurs que le Pixel 10a utilise la plus forte proportion de matériaux recyclés jamais vue sur un smartphone de la série A, incluant du cobalt, du cuivre, de l’or et du tungstène réemployés dans la batterie, les circuits et le moteur haptique.

Sur le plan de la robustesse, le Pixel 10a est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, même si Google rappelle que cette protection n’est pas permanente et peut diminuer avec l’usure ou les chocs. L’écran est recouvert de verre Corning Gorilla Glass 7i, présenté par la marque comme plus résistant aux rayures et aux chutes que sur la génération précédente.

La dalle Actua pOLED de 6,3 pouces affiche une définition de 1080 x 2424 pixels au format 20:9, pour une densité d’environ 422 pixels par pouce, et propose une fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz, même si toutes les applications ne peuvent pas en tirer parti. D’après Google, la luminosité atteint jusqu’à 2000 cd/m² en HDR et jusqu’à 3000 cd/m² en pic, ce qui vise à préserver la lisibilité sous un fort ensoleillement.

Le smartphone mesure 153,9 mm de haut, 73 mm de large et 9 mm d’épaisseur, pour un poids de 183 g, des dimensions dans la moyenne des appareils milieu de gamme actuels. Le Pixel 10a est proposé dans plusieurs coloris, dont Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique, une palette qui vient compléter les silhouettes plus classiques de ce segment selon Google.

Photo, vidéo et fonctions ia : un pixel a très orienté assistant intelligent

Le volet photo reste un axe central de ce Pixel 10a, fidèle à la réputation de la gamme. À l’arrière, Google installe un double module composé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec technologie Quad PD Dual Pixel, ouverture f/1.7 et champ de vision d’environ 82 degrés, ainsi que d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels ouvrant à f/2.2, pour un champ de 120°.

La marque mentionne la présence du Super Res Zoom jusqu’à 8x, présenté comme offrant une qualité proche de l’optique aux focales 0.5x et 1x dans certaines conditions. On retrouve aussi la stabilisation optique et électronique sur le grand-angle, ce qui doit aider à limiter le flou de bougé en photo comme en vidéo d’après Google.

Les fonctionnalités logicielles sont nombreuses : Mode Vision de nuit, Astrophotographie, Portrait, Flou de visage, Longue exposition, Real Tone ou encore Panorama figurent parmi les options accessibles. Google met également en avant Coach Photo, qui s’appuie sur les modèles Gemini pour guider l’utilisateur sur l’éclairage et la composition, ainsi que Meilleure prise automatique pour choisir, à partir d’une série de clichés, l’expression la plus réussie de chaque visage lors des photos de groupe. La fonction M’ajouter permet, de son côté, d’insérer des personnes supplémentaires dans une photo de famille, que ce soit des proches ou soi-même, selon la démonstration fournie par la marque.

Côté vidéo, le Pixel 10a enregistre en 4K jusqu’à 60 i/s et en 1080p jusqu’à 60 i/s, dispose de ralentis jusqu’à 240 i/s, de timelapse 4K, de timelapse Vision de nuit et Astrophotographie, avec plusieurs modes de stabilisation comme Cinematic Pan ou Active, ainsi que la Gomme magique audio pour isoler certaines sources sonores.

Au‑delà de la photo, le Pixel 10a sert aussi de vitrine aux fonctions IA de Google. Le chipset est conçu pour faire tourner Gemini directement sur l’appareil, avec un accès à Gemini Live pour des conversations vocales et une assistance contextuelle.

Selon Google, l’utilisateur peut demander à Gemini d’aider à rédiger des messages, à organiser des itinéraires ou à trier ses photos, tandis que des fonctions comme Entourer pour chercher, Live Translate ou Call Assist prolongent cette intégration dans l’usage quotidien. Sur ce terrain, le Pixel 10a se positionne face aux smartphones milieu de gamme de Samsung, Xiaomi ou OnePlus qui intègrent eux aussi des fonctions d’IA, mais souvent avec des promesses de suivi logiciel plus courtes que les sept années de mises à jour annoncées par Google.

Performances, autonomie et connectivité

Sous le capot, le Pixel 10a reprend la puce maison Google Tensor G4, déjà intégré sur d’autres modèles de la marque comme le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL mais aussi le Pixel 9 Pro Fold et le Pixel 9a. Elle est associée à 8 Go de RAM et à un stockage interne de 128 ou 256 Go. Selon le fabricant, cette plateforme vise à offrir un équilibre entre performances générales, traitement IA et efficacité énergétique, même si certains concurrents misent sur des puces plus orientées jeu ou sur des capacités de stockage extensible.

L’appareil repose sur Android 16 dès sa sortie et bénéficie d’une promesse de 7 ans de mises à jour système, de sécurité et de Pixel Drops, une durée supérieure à ce que proposent généralement la plupart des marques dans cette tranche de prix.

La batterie affiche une capacité typique autour de 5100 mAh (minimum 5000 mAh), et Google annonce une autonomie pouvant dépasser 30 heures en usage classique, voire atteindre jusqu’à 120 heures avec l’Ultra économiseur de batterie activé. La charge rapide filaire permettrait d’atteindre environ 50% en une demi‑heure avec un chargeur USB‑C 45 W compatible PPS, même si ce dernier est vendu séparément.

La recharge sans fil est également de la partie, avec un support Qi jusqu’à 10 W sur des chargeurs EPP certifiés, ce qui reste moins rapide que certains modèles concurrents mais se rapproche davantage de ce que proposent certains appareils haut de gamme plus anciens.

En matière de connectivité, le Pixel 10a prend en charge la 5G Sub‑6 GHz sur plusieurs variantes (États‑Unis, Japon, reste du monde), ainsi que la 4G LTE sur de nombreuses bandes, avec un fonctionnement annoncé sur la plupart des grands réseaux, sous réserve de compatibilité opérateur. Le smartphone intègre du Wi‑Fi 6E (2,4 / 5 / 6 GHz, 2x2 MIMO), du Bluetooth 6 avec diversité d’antenne, du NFC, Google Cast, ainsi que la géolocalisation via GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS selon les marchés.

Côté sécurité, la présence du VPN par Google, des protections anti‑phishing, du chiffrement matériel, ainsi que des fonctions d’urgence comme SOS par satellite, Détection d’accident ou Alertes de crise visent à différencier le Pixel 10a de certains modèles concurrents qui se limitent à des options plus classiques. Dans l’ensemble, l’appareil se positionne comme une alternative axée sur le logiciel et le suivi à long terme face aux autres smartphones milieu de gamme, qui misent parfois davantage sur la fiche technique brute ou la vitesse de charge.

Disponibilité et prix

Selon Google, le Pixel 10a est proposé en France à partir de 549 euros, avec une configuration de base comprenant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’une version 256 Go est également prévue à un tarif supérieur. Comme évoqué un peu plus tôt, la marque indique que les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, le 18 février 2026 dans plusieurs pays, avec une commercialisation fixée au 5 mars, notamment sur le Google Store et chez les principaux opérateurs et distributeurs.

Pour accompagner le lancement, des coques officielles assorties aux couleurs du téléphone ainsi que de nouveaux Pixel Buds 2a en Baie et Brume sont annoncés, de manière à constituer un ensemble cohérent dans l’écosystème Google. Dans ce segment de prix, le Pixel 10a se retrouvera face aux modèles Galaxy A de Samsung ou aux smartphones Xiaomi et Honor proposés autour de 500 à 600 euros, avec pour principal argument la combinaison de Gemini, du suivi logiciel prolongé et de la photo computationnelle, plutôt que la course à la fiche technique pure.