Le Galaxy S23 Ultra est maintenant disponible au prix d’un milieu de gamme !

Le Galaxy S23 Ultra est sorti en 2023 et proposait alors la fiche technique la plus évoluée des appareils de Samsung. Force est de constater que depuis, il reste l’un des meilleurs appareils de la marque et a encore bien des années devant lui.

Smartphone emblématique et souvent désigné comme le meilleur smartphone de l’année 2023 par les experts, le Galaxy S23 Ultra est disponible en ce moment pour 458 €, soit presque 1000 € de moins que lors de sa sortie il y a deux ans !

Quelles sont les particularités du Galaxy S23 Ultra et pour qui se destine-t-il ?

Bien que deux ans le séparent du tout nouveau Galaxy S25 Ultra, ses points forts restent les mêmes que son successeur. Il propose un écran immense de 6,8 pouces, avec une dalle Dynamic AMOLED 2X absolument magnifique. Cela fait de lui l’un des meilleurs smartphones pour ceux qui sont particulièrement attirés par les smartphones de grande taille.

D’autant plus qu’il est fourni avec son fameux S Pen, un stylet avec connectivité Bluetooth qui peut devenir un véritable atout si on prend l’habitude de l’utiliser.

Côté appareil photo, c’est également du tout bon. En plus de proposer des capteurs de grande qualité, les photos sont boostées par une IA de post-traitement très efficace, et en plus de cela, vous disposez de très nombreuses options pour paramétrer votre appareil.

Le Galaxy S23 Ultra est puissant et propose une excellente autonomie. C’est également un smartphone polyvalent, il peut donc s’adapter à un très grand nombre de profils, car malgré cet aspect de smartphone très haut de gamme, il reste pourtant plutôt accessible.

Quelle offre pour le Galaxy S23 Ultra en ce moment ?

Le Galaxy S23 Ultra est disponible sur Cdiscount pour 458 €, un prix vraiment bas si on le compare à ce que l’on trouve sur d'autres sites tels qu’Amazon ou Rakuten.

Si ce prix est si bas, c’est qu’il s'agit d’un modèle d’import US. L'appareil est ainsi compatible avec les opérateurs européens, mais quelques services, notamment ceux de paiement, ne seront pas possibles à utiliser. Si cela n’est pas un problème pour vous, alors cette offre est une excellente affaire.