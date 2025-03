Le Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra fin au prix élevé

Selon le site Android Headlines, le prochain fleuron ultra fin de la marque sud-coréenne pourrait couter relativement cher. En effet, on parle de 1200 à 1300 euros pour la configuration la moins puissante (12 Go/256 Go), tandis que la version avec plus de stockage (12 Go/512 Go) serait proposée entre 1300 et 1400 euros. Ces prix viennent confirmer des informations précédemment rapportées par des sources sud-coréennes.

Ces tarifs, s’ils sont avérés, placent le S25 Edge entre le S25+ et le S25 Ultra, sans toutefois atteindre les 1800 euros du modèle Ultra. Bien que ce prix ne soit pas surprenant pour un appareil haut de gamme, il réserverait l'accès à ce téléphone à une clientèle relativement restreinte.

En Europe, le S25 Edge serait disponible en trois coloris : « Noir Absolu titane », « Argent Titane » et « Bleu Titane ». Ces appellations sont similaires à celles du S25 Ultra, malgré des rumeurs suggérant que le S25 Edge serait construit en céramique et aluminium plutôt qu'en titane.

Des caractéristiques techniques prometteuses mais une batterie qui inquiète

Le Galaxy S25 Edge devrait intégrer un processeur Snapdragon 8 Elite, un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m². Côté photo, il embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d'un capteur secondaire de 12 mégapixels. Récemment, il a été repéré passant les tests de performances via l'application Geekbench.

La principale préoccupation concerne la batterie. Avec une capacité annoncée de seulement 3900 mAh, nettement inférieure aux 4900 mAh du S25+[6], l'autonomie pourrait être le point faible de ce smartphone ultra fin. D'après certaines certifications, la capacité réelle minimale garantie serait même de 3786 mAh. La charge rapide serait limitée à 25W, comme sur le S25 standard, contre 45W pour le S25+.

Un design ultra fin qui se démarque

Avec une épaisseur de seulement 6,4 mm, le S25 Edge se distingue par sa finesse. Cette caractéristique marque un retour à une époque où la minceur des smartphones était un argument de vente majeur. Le téléphone pèserait environ 162 grammes, ce qui en ferait un appareil particulièrement léger pour sa catégorie.

Cette finesse extrême implique certains compromis, notamment au niveau de la batterie et du nombre de capteurs photo. Contrairement aux autres modèles de la gamme S25, l'Edge ne disposerait que de deux caméras arrière, et pourrait ne pas supporter la charge sans fil en raison de son profil trop mince.

Malgré ces limitations, le Galaxy S25 Edge pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance dans l'industrie des smartphones, où l'innovation se manifesterait à nouveau par des designs plus audacieux et différenciés.

Le lancement officiel du Galaxy S25 Edge n'a pas encore été annoncé, mais les rumeurs et certifications laissent penser qu'il pourrait être présenté prochainement, le 16 avril 2025.