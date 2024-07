Le Galaxy S25+ de Samsung confirmé pour 2025 : la fin des rumeurs

Contrairement aux Galaxy S25 et S25 Ultra qui avaient été repérés dans la base de données GSMA il y a plusieurs semaines, le Galaxy S25+ n'y figurait pas initialement. Cette absence avait alimenté les rumeurs sur une possible refonte de la gamme Galaxy S par Samsung, avec potentiellement la suppression du modèle Plus. Cependant, de récentes informations rapportées par plusieurs sources fiables indiquent que le Galaxy S25+ a finalement fait son apparition dans la base de données GSMA.

D'après les données recueillies, le Galaxy S25+ serait répertorié sous le numéro de modèle SM-S936U. Cette information vient confirmer que Samsung n'a pas l'intention d'abandonner le format intermédiaire de sa gamme premium pour 2025. Le géant sud-coréen devrait donc bien proposer trois modèles distincts l'année prochaine : le Galaxy S25 standard, le S25+ et le S25 Ultra.

Un lancement prévu pour début 2025

Bien que Samsung n'ait pas encore communiqué officiellement sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, les analystes s'attendent à un lancement du Galaxy S25+ aux côtés de ses deux frères en début d'année 2025. Si l'on se fie au calendrier habituel de la marque, la présentation pourrait avoir lieu dès le mois de janvier, soit environ un an après celle de la série Galaxy S24.

Il est important de noter que l'ajout d'un appareil dans la base de données GSMA intervient généralement plusieurs mois avant son lancement officiel. Cela permet aux constructeurs de préparer la commercialisation et d'obtenir les certifications nécessaires. Le fait que le Galaxy S25+ y figure désormais laisse penser que son développement suit son cours normal en vue d'une sortie début 2025.

Des caractéristiques encore floues

À ce stade, peu d'informations concrètes ont filtré concernant les spécifications techniques du Galaxy S25+. Néanmoins, certaines rumeurs commencent à circuler sur les potentielles améliorations apportées à ce modèle intermédiaire. Selon des sources proches du dossier, le Galaxy S25+ pourrait bénéficier d'un nouveau capteur photo principal fourni par Sony. Ce changement marquerait une évolution notable par rapport au capteur ISOCELL GN3 de 50 mégapixels utilisé depuis le Galaxy S22. L'objectif serait d'améliorer les performances photographiques du smartphone, un domaine où la concurrence est particulièrement féroce.

Du côté des performances, le Galaxy S25+ devrait être équipé de la puce Exynos 2500, fruit de la collaboration entre Samsung et AMD. Cette nouvelle génération de processeur mettrait l'accent sur l'efficacité énergétique plutôt que sur la puissance brute. Le SoC serait gravé en 3 nanomètres grâce à la technologie Gate-All-Around (GAA) de Samsung Foundry, promettant ainsi une meilleure gestion de la consommation d'énergie.

Il convient toutefois de prendre ces informations avec précaution, car Samsung pourrait encore modifier ses plans d'ici le lancement officiel. Certaines sources évoquent même la possibilité que toute la gamme Galaxy S25 soit équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, y compris sur les marchés européens.

Un design dans la continuité

Concernant l'esthétique du Galaxy S25+, peu d'éléments ont fuité pour le moment. Il est probable que Samsung conserve une certaine continuité avec le design de la génération actuelle, tout en apportant quelques raffinements. Le modèle Plus devrait conserver son positionnement intermédiaire entre le S25 standard et le S25 Ultra, avec un écran légèrement plus grand et potentiellement quelques fonctionnalités supplémentaires.

La confirmation de l'existence du Galaxy S25+ souligne l'importance que Samsung accorde à ce format intermédiaire dans sa stratégie. Bien que le modèle Plus soit généralement moins populaire que ses homologues standard et Ultra, il permet à la marque de proposer une offre complète et de répondre aux besoins d'un public aussi large que possible.