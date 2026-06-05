Le Samsung Galaxy Z Flip8 fait son retour au Snapdragon, sans abandonner l'Exynos

À retenir Le Galaxy Z Flip8 pourrait intégrer à la fois le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et l' Exynos 2600 selon les marchés.

pourrait intégrer à la fois le et l' selon les marchés. Le choix de processeur est motivé par des raisons financières , Qualcomm offrant des conditions tarifaires plus avantageuses.

, Qualcomm offrant des conditions tarifaires plus avantageuses. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera principalement destiné aux États-Unis, tandis que l'Exynos 2600 alimentera les modèles pour l'Europe.

C'est une information qui a de quoi surprendre. Alors que Samsung avait fait le choix inédit en 2025 d'équiper son Galaxy Z Flip7 exclusivement d'un processeur Exynos 2500 — y compris sur le marché américain, habituellement réservé au Snapdragon —, la firme de Séoul envisagerait de revenir sur cette décision dès la prochaine génération. Selon le leaker Lanzuk, actif sur la plateforme Naver et réputé pour ses informations sur Samsung, le Galaxy Z Flip8 embarquerait à la fois le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm et l'Exynos 2600 maison, selon les marchés.

La raison avancée est avant tout financière : l'Exynos 2600 serait jugé « trop coûteux » à produire, tandis que Qualcomm aurait proposé à Samsung des conditions tarifaires « favorables ». Ce type de stratégie de double sourcing n'est pas une nouveauté pour Samsung — la marque l'a pratiqué pendant de nombreuses années sur ses Galaxy S avant d'en avoir abandonné la pratique. Avec le Flip8, cette logique ferait donc son retour sur la gamme pliante.

Deux puces, deux marchés

D'après les fuites disponibles, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 serait réservé aux États-Unis, au Canada et potentiellement à la Chine, tandis que l'Exynos 2600 alimenterait les modèles destinés à l'Europe et à la majorité des autres marchés mondiaux. Pour les utilisateurs européens, dont ceux installés en France, c'est donc la puce maison de Samsung qui équiperait le Flip8.

Ce Snapdragon 8 Elite Gen 5 présente une particularité technique notable car il est fabriqué sur le procédé 2nm (SF2) de Samsung Foundry. Un détail qui n'est pas anodin, car cela ferait du Z Flip8 l'une des premières vitrines de la technologie de gravure 2nm de Samsung appliquée à une puce Qualcomm, aux côtés de l'Exynos 2600 qui utilise la même architecture de fabrication.

L'Exynos 2600 : une puce ambitieuse mais coûteuse

Du côté de l'Exynos 2600, selon Samsung, le processeur représente un bond significatif par rapport à ses prédécesseurs. Gravé en 2nm avec une architecture Gate-All-Around (GAA), il afficherait des gains de +113% en performances IA générative et de +39% en efficacité CPU par rapport à l'Exynos 2500 qui équipait le Flip 7. Ces chiffres, mis en avant par le fabricant, positionnent l'Exynos 2600 comme un concurrent sérieux du Snapdragon 8 Elite Gen 5 puisque des benchmarks indépendants ont confirmé des résultats proches entre les deux puces.

Malgré ces avancées, l'Exynos doit encore convaincre sur des points historiquement délicats comme la gestion thermique, la consommation énergétique sous charge prolongée et la régularité des performances. C'est précisément sur ces critères que les utilisateurs avaient parfois reproché aux anciennes générations Exynos d'être en retrait face au Snapdragon. Les résultats observés sur les Galaxy S26 équipés de l'Exynos 2600 serviront de référence avant le lancement officiel du Flip8 qui est attendu cet été.

