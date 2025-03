Le Google Pixel 8a baisse drastiquement de prix avec la sortie du nouveau Pixel 9a !

Le Google Pixel 8a est un smartphone qui s’adresse à ceux qui cherchent un téléphone haut de gamme mais abordable, performant et bénéficiant du meilleur de Google en matière de mise à jour logicielle et d’intelligence artificielle, le Pixel 8a est une version optimisé qui va à l’essentielle de ce que proposait la 8e génération de Pixel afin de proposer un prix plus bas que ces derniers.

La fiche technique du Google Pixel 8a

Écran : OLED de 6,1 pouces, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz

OLED de 6,1 pouces, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go de mémoire vive

8 Go de mémoire vive Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Double capteur 64+13 mégapixels

Double capteur 64+13 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels Batterie : 4492 mAh, compatible charge rapide

Le Pixel 8a profite d’un écran OLED compact et fluide, à la manière d'un iPhone standard, idéal pour la navigation à une main et le streaming. La génération des Pixel 9 a d'ailleurs reçu de très nombreuses récompenses à ce niveau, démontrant le savoir faire de Google en la matière.

Son processeur Tensor G3, conçu directement par Google, assure également des performances très solides et une intégration poussée des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Côté photo, il conserve le savoir-faire de Google, avec un traitement logiciel performant qui excelle en conditions de faible luminosité. Il fait d'ailleurs partie du haut du panier à ce niveau là dans cette gamme de prix.

Quelle offre pour le Google Pixel 8a ?

Avec la sortie du Pixel 9a, son prédécesseur est désormais disponible à partir de 357 € sur Rakuten, soit une baisse significative par rapport à son prix de lancement. Une offre d’autant plus intéressante que le Pixel 8a bénéficie encore de plusieurs années de mises à jour garanties par Google faisant de lui un investissement sur le long terme !