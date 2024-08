Le Google Pixel 9 Pro XL brille dans les tests DxOMark : 2e meilleur photophone et 1er au monde pour son écran

Le nouveau smartphone Google Pixel 9 Pro XL ne fait pas dans la demi-mesure. Avec un score global de 158 points attribué par DxOMark, le smartphone se positionne comme l'un des meilleurs photophones du marché. Cette performance lui permet de partager la deuxième place du podium avec le Honor Magic6 Pro, juste derrière le Huawei Pura 70 Ultra qui conserve la première position avec 163 points.

Selon les experts de DxOMark, le Pixel 9 Pro XL se démarque par sa « clarté d'image et de vidéo exceptionnelle ». La polyvalence de son appareil photo est particulièrement mise en avant, le rendant adapté à une multitude de scénarios de prise de vue. Parmi les points forts relevés, on note un autofocus particulièrement fiable, une reproduction fidèle des couleurs et une plage dynamique étendue.

Des performances vidéo à la hauteur et un maître du selfie

Les capacités vidéo du Pixel 9 Pro XL ne sont pas en reste. DxOMark souligne la présence minimale d'artefacts et une stabilisation fluide, deux éléments essentiels pour des vidéos de qualité. Le smartphone obtient également de bons résultats dans la catégorie des prises de vue en basse lumière, démontrant sa polyvalence dans des conditions d'éclairage variées. Toutefois, les testeurs ont relevé une légère baisse de la qualité d'image entre les niveaux de zoom intermédiaires. Cependant, ils notent que le téléobjectif parvient à maintenir un niveau de détail cohérent sur toute sa plage de zoom.

Le Pixel 9 Pro XL ne se contente pas d'exceller dans la photographie classique. Il brille également dans l'art du selfie, se hissant à la quatrième place du classement DxOMark avec un score de 148 points. En mode HDR, le smartphone rivalise avec les appareils les mieux notés, notamment le Honor Magic6 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Le meilleur écran au monde pour le Google Pixel 9 Pro XL

Si les performances photographiques du Pixel 9 Pro XL sont impressionnantes, c'est son écran qui remporte tous les suffrages. Avec un score de 158 points dans la catégorie affichage, le smartphone de Google s'empare de la première place du classement DxOMark. Parmi toutes les qualités de l'écran, DxOMark met particulièrement en avant sa « précision exceptionnelle des couleurs ». Cette caractéristique, combinée à d'autres caractéristiques de haute qualité, permet au Pixel 9 Pro XL de surpasser tous ses concurrents dans cette catégorie. En outre, le Pixel 9 Pro XL marque une nette progression par rapport à son prédécesseur, le Pixel 8 Pro. Les améliorations sont perceptibles dans plusieurs domaines, notamment l'exposition qui a été optimisée pour atteindre un niveau comparable aux meilleurs appareils de sa catégorie. Ainsi, le nouveau modèle se distingue particulièrement par sa capacité à préserver les détails dans les zones les plus lumineuses de l'image. Même dans des scènes en contre-jour difficiles, il parvient à protéger les hautes lumières dans les parties les plus claires de l'arrière-plan tout en maintenant une bonne exposition sur le premier plan.

Malgré ses performances globales impressionnantes, le Pixel 9 Pro XL n'est pas exempt de quelques faiblesses. DxOMark a noté une certaine inconstance dans la plage dynamique entre les prises de vue consécutives, avec parfois un écrêtage des hautes lumières sur certaines images. De plus, lors de prises de vue en très basse lumière sans flash en mode nuit, les testeurs ont parfois constaté une sous-exposition des images. Enfin, notez que l’écran est sujet aux reflets, ce qui n’est pas (ou quasiment pas) le cas pour l’un des autres meilleurs écrans sur un smartphone, le Samsung Galaxy S24 Ultra.