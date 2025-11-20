Un très bon prix pour un smartphone Google récent

Passer sous les 390 € permet au Pixel 9a de devenir l’un des smartphones Google les plus accessibles du moment. Malgré son positionnement tarifaire attractif, il conserve les bases solides de la marque : expérience Android propre, mises à jour régulières et performances stables.

Le Pixel 9a obtient un excellent indice de réparabilité de 9. Un vrai avantage pour prolonger la durée de vie de l’appareil.

Un modèle équilibré pour moins de 400 €

Le Pixel 9a mise sur un capteur principal de 48 Mpx, capable d’offrir de très bons résultats en photo, surtout pour un modèle de cette gamme. Les 128 Go de stockage interne et la double SIM ajoutent encore de la flexibilité.

Pour comparer avec les autres smartphones de la marque, vous pouvez consulter la page dédiée aux mobiles Google.

✅Points forts Capteur 48 Mpx

128 Go de stockage

Indice de réparabilité 9 ☑️À prendre en compte Chargeur non fourni

Une seule option de stockage

Un bon plan à saisir rapidement

Ce prix sous la barre des 390 € est suffisamment rare pour rendre l’offre intéressante, d’autant plus que le Pixel 9a combine durabilité, mises à jour Google et un format pratique.

Pour explorer d’autres options de la marque, notre page de sélection de smartphones Google pas chers peut aussi vous être utile.