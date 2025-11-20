Le Google Pixel 9a tombe sous les 390 € pour le Black Friday 2025 : un très bon plan pour ce modèle récent

Le Google Pixel 9a profite pour le Black Friday d’une baisse de prix forte, le faisant passer sous les 390 €. Un tarif rare pour ce modèle Google récent équipé d’un capteur 48 Mpx, d’un petit écran 6,3 pouces, de 128 Go de stockage et de la 5G.

Rémi Deschamps - publié le 20/11/2025 à 17h45
Un très bon prix pour un smartphone Google récent

Passer sous les 390 € permet au Pixel 9a de devenir l’un des smartphones Google les plus accessibles du moment. Malgré son positionnement tarifaire attractif, il conserve les bases solides de la marque : expérience Android propre, mises à jour régulières et performances stables. 

Le Pixel 9a obtient un excellent indice de réparabilité de 9. Un vrai avantage pour prolonger la durée de vie de l’appareil.

Un modèle équilibré pour moins de 400 €

Le Pixel 9a mise sur un capteur principal de 48 Mpx, capable d’offrir de très bons résultats en photo, surtout pour un modèle de cette gamme. Les 128 Go de stockage interne et la double SIM ajoutent encore de la flexibilité. 

Pour comparer avec les autres smartphones de la marque, vous pouvez consulter la page dédiée aux mobiles Google.

✅Points forts

  • Capteur 48 Mpx
  • 128 Go de stockage
  • Indice de réparabilité 9

☑️À prendre en compte

  • Chargeur non fourni
  • Une seule option de stockage

Un bon plan à saisir rapidement

Ce prix sous la barre des 390 € est suffisamment rare pour rendre l’offre intéressante, d’autant plus que le Pixel 9a combine durabilité, mises à jour Google et un format pratique. 

Pour explorer d’autres options de la marque, notre page de sélection de smartphones Google pas chers peut aussi vous être utile.

 

Cette page peut contenir des liens d'affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

