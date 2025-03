Le HMD Fusion X1 : une réponse aux risques numériques pour les adolescents ?

La marque HMD se veut être le plus responsable possible. La société propose effectivement une approche durable pour ses smartphones notamment en offrant la possibilité de changer facilement plusieurs composants.

En outre, elle milite également pour un usage raisonnable et responsable avec des temps d’écran limité. Une récente étude réalisée à l’échelle mondiale vient de révéler des statistiques alarmantes concernant la sécurité des enfants en ligne.

Plus de la moitié des enfants ont été contactés par des inconnus sur Internet, un tiers a été invité à poursuivre des conversations sur des applications de messagerie privée, et près de 40% ont été exposés à des contenus sexuels ou violents.

Ces chiffres, issus d'une enquête menée par HMD et Perspectus Global auprès de 25 000 enfants et adultes dans six pays, illustrent l'ampleur d'un problème qui touche potentiellement 556 millions d'enfants à travers le monde.

C'est dans ce contexte comment ne pas penser au smartphone The Phone dont la deuxième version vient d’être annoncé et qui vise à proposer un mobile sans Internet. Parallèlement, HMD (Human Mobile Devices) présente le Fusion X1, un smartphone développé spécifiquement pour les adolescents.

Dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone ce 2 mars 2025, cet appareil veut aussi représenter une alternative aux options actuelles du marché, qui placent souvent les parents face à un dilemme : offrir un smartphone standard avec tous les risques associés, ou maintenir leurs enfants complètement déconnectés.

Un téléphone co-créé avec les parents

Le HMD Fusion X1 est le fruit d'une collaboration entre la marque et des milliers de parents consultés pendant près d'un an dans le cadre du projet « The Better Phone Project ». Cette initiative a permis d'identifier les préoccupations majeures des familles concernant l'utilisation des smartphones par les jeunes.

Une précédente étude réalisée en 2024 auprès de 10 000 parents avait déjà montré que plus de la moitié regrettaient d'avoir donné un smartphone trop tôt à leur enfant. Les conséquences négatives citées incluaient une mauvaise qualité de sommeil, moins d'exercice physique et une socialisation réduite dans le monde réel. Bien que l'âge moyen d'acquisition du premier smartphone soit de 11 ans, 54% des parents auraient souhaité attendre plus longtemps.

Des fonctionnalités de sécurité innovantes

Le HMD Fusion X1 propose des fonctionnalités de sécurité développées en partenariat avec Xplora, entreprise norvégienne spécialisée dans les montres intelligentes pour enfants. L'abonnement Xplora inclut des contrôles parentaux directement intégrés au système d'exploitation, permettant aux parents de gérer l'accès aux réseaux sociaux et aux navigateurs. Cela va plus loin que les solutions de contrôle parental actuellement disponible sous la forme d’application.

En effet, ici, la sécurité des communications est également renforcée : seuls les contacts préalablement approuvés peuvent passer des appels. Le téléphone intègre aussi un système de suivi GPS avec des zones de sécurité personnalisables, alertant les parents lorsque leurs enfants quittent les périmètres définis, une fonction que l’on trouve au sein des applications classiques.

Notez la présence d’un mode « Rester concentré », qui bloque l'accès au téléphone pendant les heures de classe ou au moment du coucher, limitant ainsi les distractions lors des périodes importantes.

HMD ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise prévoit d'intégrer cet été une protection en temps réel contre les contenus nuisibles, développée en partenariat avec SafeToNet.

Cette technologie basée sur l'intelligence artificielle détectera et bloquera automatiquement les contenus inappropriés avant même qu'ils n'atteignent l'utilisateur, sans nécessiter d'applications externes qui pourraient être contournées.

En plus, la technologie HarmBlock de SafeToNet va plus loin en empêchant les caméras de capturer des images explicites, s'attaquant ainsi aux menaces en ligne à la source et protégeant les enfants en temps réel.