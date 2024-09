Le Honor Magic V3 : un smartphone pliant qui repousse les limites

Annoncé le 12 juillet 2024 et disponible à partir du 19 juillet en Chine, ce nouveau modèle impressionne par sa finesse et ses caractéristiques techniques avancées. Le Magic V2 nous avait déjà impressionné grâce à sa très faible épaisseur, bien moins que le Galaxy Z Fold5 et le récent Galaxy Z Fold6 de Samsung. Le Magic V3 se distingue donc avant tout par son design extrêmement fin. Avec seulement 4,35 mm d’épaisseur une fois déplié et 9,2 mm une fois replié, il s’impose comme le smartphone pliant le plus fin du marché à sa sortie. Il est ainsi plus fin qu’un iPad. Son poids de 226 grammes le rend également très léger pour un appareil de ce type, le rendant même plus léger que certains smartphones classiques haut de gamme.

Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à l’utilisation de matériaux innovants comme l’aluminium renforcé. En outre, notez qu’il propose un cuir végétal pour la finition du dos. Le mécanisme de charnière a également été optimisé pour offrir un pliage fluide tout en restant robuste, avec une résistance annoncée jusqu’à 500 000 plis avec, selon la marque, une résistance de 2100 Mpa contre 1600 Mpa pour le Galaxy Z Fold6.

Un écran pliant impressionnant

L’écran principal du Magic V3 est un panneau OLED pliant de 7,92 pouces avec une résolution de 2156 x 2344 pixels. Il offre une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m², garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. La technologie LTPO permet d’optimiser la consommation d’énergie.

L’écran externe n’est pas en reste avec une dalle OLED de 6,43 pouces, également à 120 Hz, et une luminosité record de 2500 cd/m² (5000 cd/m² sous certaines conditions). Ces deux écrans prennent en charge le HDR10+ pour des couleurs éclatantes et des contrastes profonds.

Honor a aussi mis l’accent sur le confort visuel avec sa technologie Eye Comfort Display, qui combine plusieurs fonctionnalités comme la gradation PWM, la réduction de la lumière bleue et l’ajustement automatique des couleurs selon l’environnement. En outre, c’est le premier mobile au monde à intégrer la technologie Defocus Display aidée par l’intelligence artificielle. Celle-ci ajustement automatiquement la profondeur des images afin de diminuer la fatigue oculaire qui peut être provoqué par l’augmentation de choroïde au niveau de l’œil provoquée lorsqu’on regarde trop longtemps un écran.

Des performances de pointe

Sous le capot, le Magic V3 embarque le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Associé à 512 Go, il offre des performances exceptionnelles pour tous les usages, du multitâche intensif aux jeux les plus exigeants.

Le smartphone tourne sous Android 14 avec la surcouche MagicOS 8.0.1 de Honor. Cette interface optimisée pour les écrans pliants propose de nombreuses fonctionnalités pour tirer parti du grand écran, comme la possibilité d’utiliser plusieurs applications côte à côte. La marque promet 4 ans de mises à jour pour Android et 5 ans pour la sécurité. En outre, on peut compter sur la fonction Magic Portal, comme sur le Magic6 Pro, avec un nombre croissant d’applications supportées (jusqu’à 150, selon la marque). Il y a également la possibilité d’activer la réduction de bruit des deux côtés lors des appels téléphoniques, la fonction Face to Face pour la traduction ainsi qu’une option pour obtenir une traduction de ce que l’on entend, en temps réel, via l’application Notes. Les objets indésirables peuvent être facilement effacés. Notez également que la fonction Studio Harcourt inaugurée sur le Honor 200 Pro est aussi accessible avec les trois modes vibrant, classique ou coloré. Vous pouvez lire notre test complet du Honor 200 Pro.

Un système photo polyvalent et une grande durée d’utilisation

Malgré sa finesse, le Magic V3 ne fait pas l’impasse sur la partie photo. Il est équipé d’un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une large ouverture f/1.6 stabilisé optiquement, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. Cette configuration permet une grande polyvalence, du grand-angle au zoom puissant, avec la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde. À l’avant, on trouve deux capteurs selfie de 20 mégapixels, un sur l’écran externe et un sur l’écran interne.

L’autonomie est souvent le point faible des smartphones pliants, mais Honor semble avoir relevé ce défi. Le Magic V3 intègre une batterie (silicone carbone, comme sur le Magic6 Pro dont vous pouvez lire notre test complet) de 5150 mAh, une capacité impressionnante pour un appareil si fin. La charge rapide 66W permet de retrouver rapidement de l’autonomie, tandis que la charge sans fil 50W et la charge inversée 5W apportent une certaine flexibilité.

Notez que le Magic V3 est certifié IPX8, le rendant résistant à l’eau jusqu’à 2,5 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Il prend également en charge l’utilisation d’un stylet pour plus de précision sur le grand écran.

Le nouveau smartphone pliant Honor Magic V3 est désormais disponible en France pour un prix de 1999 euros. Il est décliné en noir ou en vert. La boîte ne contient pas de chargeur mais une coque de protection. Jusqu’au 6 octobre bénéficiez de 300€ de coupon + HONOR Magic Pencil + un Super Charger 66W soit à 1699,99€.