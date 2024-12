Le Huawei Mate X6 : un nouveau smartphone pliant bientôt disponible en France

Contrairement au smartphone se pliant en 3 volets, le Mate XT de Huawei, le Mate X6 sera bien disponible en vente en France. Il sera commercialisé en début d’année prochaine. Il veut ainsi rivaliser avec les Honor Magic V3, Samsung Galaxy Z Fold6 et Google Pixel 9 Pro Fold.

Le smartphone Huawei Mate X6 est un modèle qui se plie au format livre, avec une charnière verticale. Il est équipé de deux écrans OLED. L'écran interne mesure 7,93 pouces avec une résolution de 2440 x 2240 pixels et une luminosité maximale de 1800 cd/m². L'écran externe de 6,45 pouces offre une luminosité record de 2500 cd/m². Les deux dalles bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et de la technologie LTPO 2.0.

La partie photo est intéressante avec un module principal de 50 mégapixels doté d'une ouverture variable (f/1.4-4.0), un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 4x.

Il y a un capteur RYYB qui améliore significativement les performances en basse lumière et dont Huawei maîtrise parfaitement la technologie l’utilisant au sein de ces smartphones conventionnels comme le Huawei Pura 70 Ultra, le meilleur photophone du marché actuellement.

Huawei a particulièrement travaillé sur la solidité de l'appareil en utilisant un support en fibre de carbone et un cadre en aluminium ultra-résistant. Cette nouvelle conception augmente la durabilité de 37% par rapport au modèle précédent. Le smartphone bénéficie également d'une certification IPX8, le protégeant contre l'immersion dans l'eau. L'appareil embarque une batterie de 5110 mAh dans sa version standard, portée à 5200 mAh pour l'édition Collector. La charge rapide est assurée à 66W en filaire et 50W en sans fil.

Huawei introduit également une fonctionnalité innovante baptisée « AI Teleportation » sur le Mate X6. Cette technologie permet le partage de contenu entre appareils compatibles grâce à des gestes intuitifs. Pour l'instant limitée aux images et captures d'écran, cette fonction pourrait s'étendre à d'autres types de fichiers à l'avenir.

Huawei never disappoints.



The new Mate70 Series has an AI feature that lets you use palm gestures to share files between the phone and another Huawei device.



You might think of it as a gimmick, and it really is. But damn, it is so cool. pic.twitter.com/V2GQtb6mWg

— Alvin (@sondesix) November 27, 2024