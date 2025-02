Le Huawei Mate XT arrive sur le marché mondial : attention, son prix pique

Huawei a officiellement annoncé le lancement mondial de son Mate XT, premier smartphone à triple pliure, lors d'un événement à Kuala Lumpur en Malaisie. Ce modèle, initialement commercialisé en Chine, sera disponible à l'international au prix de 3 499 euros dans sa version 16 Go de RAM et 1 To de stockage.