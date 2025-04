Le meilleur prix pour un photophone ?

Le Pixel 8a reprend l’essentiel de ce qui a fait le succès de la gamme Pixel 8, tout en proposant un format plus abordable et petit. Compact, fluide et boosté par l’intelligence artificielle signée Google, il combine l’écosystème Pixel que beaucoup considère comme l'un des meilleurs sur Android grâce à une interface simple mais complète et une excellente utilisation de l'IA... Et ici le tout est proposé à à un tarif raisonnable.

La fiche technique du Google Pixel 8a

Écran : OLED 6,1 pouces – 2400 x 1080 px – 120 Hz

OLED 6,1 pouces – 2400 x 1080 px – 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Photo arrière : Double capteur 64 + 13 MP

Double capteur 64 + 13 MP Photo avant : 13 MP

13 MP Batterie : 4492 mAh – charge rapide

Grâce à son écran OLED 120 Hz, le Pixel 8a offre une expérience visuelle à la fois fluide et agréable. Son format compact en fait aussi un excellent compagnon pour un usage à une main, ce qui devient plutôt rare de nos jours.

Côté performances, la puce Tensor G3 développée par Google permet une réactivité au top et une intégration poussée des fonctionnalités IA (édition magique, résumé vocal, traduction instantanée…).

En photo, le Pixel 8a s’appuie sur l’expertise logicielle de Google pour offrir d’excellents résultats, même en basse lumière. Il surclasse de nombreux concurrents dans cette gamme, faisant de lui l’un des meilleurs photophones abordables du moment.

Une offre à saisir sur Rakuten

Avec la baisse de prix liée à la sortie du Pixel 9a, et sa relative ancienneté, le Pixel 8a est désormais proposé à seulement 328 € sur Rakuten, en utilisant le code CHST5200. Une remise immédiate qui le rend encore un peu plus intéressant.

Et cerise sur le gâteau qui fait toute la différence, ce modèle bénéficie encore de plusieurs années de mises à jour garanties par Google, ce qui assure longévité et sécurité au quotidien.