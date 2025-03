Le meilleur smartphone de l’année vient de sortir, et Samsung vous offre une tablette haut de gamme pour son achat

Le Galaxy S25 Ultra est le nouveau modèle très haut de gamme de Samsung, et donc le haut de gamme le plus attendu de l'année avec ceux d'Apple.

Lors du MWC de Barcelone, nous avons pris en main le Galaxy S25 Ultra, et nous pouvons vous dire qu'il propose non seulement des spécifications impressionnantes qui en font un appareil puissant sur le plan technique, mais aussi des services très pratiques qui ajoutent une véritable plus value par rapport à d'autres haut de gamme de la concurrence qui, sur le papier, pourrait sembler ne rien avoir à envier à cet appareil.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra

Écran : Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels, offrant une forte fluidité grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.

Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels, offrant une forte fluidité grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Processeur : Équipé du Snapdragon 8 Elite for Galaxy, gravé en 3 nanomètres, garantissant une puissance et une efficacité énergétique optimales.

Équipé du Snapdragon 8 Elite for Galaxy, gravé en 3 nanomètres, garantissant une puissance et une efficacité énergétique optimales. Appareil photo : Module principal de 200 Mpx avec ouverture f/1.7, accompagné d'un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec zoom optique 5x, d'un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x et d'un ultra grand-angle de 50 Mpx.

Module principal de 200 Mpx avec ouverture f/1.7, accompagné d'un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec zoom optique 5x, d'un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x et d'un ultra grand-angle de 50 Mpx. Batterie : Capacité de 5000 mAh, supportant une charge filaire de 45 W et une charge sans fil de 15 W.

Nous arrivons de plus en plus à un plafond de verre, et quand on voit une telle fiche, on se demande comment il est possible de lui apporter des améliorations significatives. Avouons que par rapport au Galaxy S24 Ultra, ou même au S23 Ultra, les différences techniques ne sont pas si importantes.

Mais, là où se démarquent les nouveaux appareils, c’est en termes de services, d’IA et des fonctionnalités pratiques.

C’est ce que Samsung fait avec son Galaxy S25 Ultra en ajoutant des fonctionnalités innovantes via son interface One UI 7 : Now Bar, Now Brief et autres retouches photos sont désormais des fonctions utiles et demandés qui viennent compléter le catalogue très fourni de l'écosystème de la marque.

Certes, le Galaxy S25 Ultra n'est pas le seul à profiter de ces services Samsung, mais associé à sa fiche technique, il devient LE meilleur smartphone du géant Coréen. En plus de cela, Dxomark lui a décerné la médaille d'or du meilleur écran au monde, ce qui fait de lui le meilleur appareil pour le streaming par exemple !

Le Galaxy S25 Ultra est aussi un mastodonte pour ce qui est de la photographie avec 5 capteurs photo. Il rivalise sans aucun mal avec un iPhone 16 Pro Max, ou avec les constructeurs chinois Honor et Xiaomi.

Et pour en ajouter un peu à ce palmarès déjà glorieux, le Galaxy S25 Ultra propose un S Pen, son stylet très pratique pour les tâches de précisions sur votre écran.

Offres de lancement pour le Galaxy S25 Ultra

Pour faciliter l'acquisition de ce bijou technologique, Samsung propose plusieurs offres cumulables :