Le meilleur smartphone du moment est vendu avec une tablette haut de gamme offerte

Le Galaxy S25 Ultra est un monstre de puissance, à la fois sur le plan technique et logiciel. Si l’évolution par rapport au S24 Ultra reste mesurée en termes de spécifications brutes, c’est du côté des services et de l’intelligence artificielle que Samsung frappe fort cette année.

Les caractéristiques du Galaxy S25 Ultra

Écran : Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution 3120 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Il a même reçu la médaille d’or du meilleur écran au monde décernée par DxOMark !

Processeur : Snapdragon 8 Elite for Galaxy gravé en 3 nm, offrant une fluidité et une efficacité énergétique optimales. Le concours des GLOMOs du MWC a décerné à l’IA inclue dans cette puce de Qualcomm le premier prix !

Appareil photo : Un capteur principal de 200 MP, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 MP (zoom optique 5x !), d’un téléobjectif de 10 MP (zoom 3x) et d’un ultra grand-angle de 50 MP.

Un monstre de la photographie qui rivalise sans mal avec l’iPhone 16 Pro Max et les modèles haut de gamme de Xiaomi ou Honor grâce à son IA, bien que son téléobjectif de 10 MP mériterait une petite hausse (mais rassurez-vous, c’est du chipotage à ce niveau).

Batterie : 5000 mAh, avec charge rapide 45W et charge sans fil 15W.

S Pen intégré : Toujours fidèle au poste, il apporte une précision redoutable pour les tâches créatives et la productivité. Samsung a retiré sa fonction bluetooth, mais après l’avoir testé, il est indéniable que pour ceux qui aiment faire des tâches de précision, il reste un véritable atout.

One UI 7 : L’IA et les services au cœur de l’expérience

Samsung mise beaucoup sur l’intelligence artificielle pour se démarquer. Avec One UI 7, on retrouve des fonctionnalités inédites comme la Now Bar et le Now Brief, qui facilitent l’accès rapide aux informations et aux actions intelligentes. Sans oublier les outils de retouche photo boostés à l’IA extrêmement puissants de Samsung, qui rendent l’expérience utilisateur plus intuitive et puissante.

L’outil de gomme magique ou la fonction « meilleure pose » qui permet de modifier l’expression d’un visage sont absolument bluffants, et personne ne fait aussi bien aujourd’hui.

Une offre à ne pas manquer en ce moment pour le Galaxy S25 Ultra chez Samsung

Une tablette Galaxy Tab S6 Lite offerte (valeur : 450 €)

50% de réduction sur les accessoires

-30% sur l’assurance Samsung Care+

10% de remise via l’application Samsung Shop

6 mois gratuits à Gemini Advanced avec 2 To de stockage cloud (valeur 131 €)

Un flagship ultra-puissant, un écran et une puce primé et des offres exceptionnelles… Le Galaxy S25 Ultra est-il LE smartphone de l’année ?