Le Motorola Razr 60 se dévoile : caractéristiques techniques et design en fuite

Si on en croit les visuels qui viennent de fuiter, le prochain smartphone Motorola Razr 60 conservera globalement le design de son prédécesseur, le Razr 50, mais se distinguera par trois nouvelles finitions élégantes. D'après les fuites, l'appareil sera proposé en Pantone Gibraltar Sea avec une texture inspirée du nylon, en Pantone Lightest Sky avec une finition acétate, et en Spring Bud.

Ces choix de couleurs semblent indiquer une volonté de Motorola de positionner son smartphone pliant comme un accessoire de mode autant qu'un appareil technologique.

La vue à 360 degrés des trois variantes de couleur confirme que Motorola n'a pas souhaité bouleverser une formule qui fonctionne. Le fabricant semble avoir toutefois apporté quelques améliorations, notamment au niveau de la résistance. Le Razr 60 bénéficiera d'une certification IP48, ajoutant une protection contre la poussière qui faisait défaut au modèle précédent (IPX8).

Un écran plus compact mais toujours performant

Contrairement à la tendance actuelle qui privilégie des écrans toujours plus grands, Motorola a fait le choix de réduire légèrement la taille de l'écran principal du Razr 60. Celui-ci passera de 6,9 pouces sur le Razr 50 à 6,7 pouces, revenant ainsi aux dimensions du Razr 2022. Cette décision pourrait viser à améliorer la maniabilité de l'appareil ou à optimiser sa consommation énergétique.

L'écran pliant conservera néanmoins des caractéristiques premium avec sa technologie pOLED et sa compatibilité HDR10+, garantissant une excellente qualité d'affichage. Selon le fabricant, une nouvelle fonctionnalité permettra également d'utiliser l'écran avec les doigts mouillés, un ajout pratique pour l'usage quotidien.

Concernant l'écran externe, les informations restent parcellaires. Le Razr 50 disposait d'un écran de couverture de 3,6 pouces, mais les fuites ne confirment pas si cette caractéristique sera conservée ou améliorée sur le nouveau modèle.

Des performances revues à la hausse

Sous le capot, le Motorola Razr 60 embarquerait le tout récent processeur Dimensity 7400X, une puce qui devrait offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Cette nouvelle plateforme serait accompagnée de configurations mémoire généreuses, avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR4x et jusqu'à 512 Go de stockage interne.

Le smartphone prendrait également en charge la technologie RAM Boost de Motorola, permettant d'allouer temporairement une partie du stockage comme mémoire vive supplémentaire pour améliorer les performances lors de tâches exigeantes ou de multitâche intensif.

L'autonomie, point souvent critique des smartphones pliants, semble avoir fait l'objet d'une attention particulière. La batterie du Razr 60 passerait de 4 200 mAh sur le modèle précédent à 4 500 mAh, soit une augmentation de capacité de plus de 7%. La charge rapide 30W Turbo serait conservée, permettant de recharger rapidement l'appareil. En revanche, les fuites ne précisent pas si la charge sans fil de 15W présente sur le Razr 50 sera maintenue.

Un système photo amélioré pour la polyvalence

Pour la partie photographie, Motorola aurait visiblement travaillé à améliorer les capacités de son Razr 60 dans ce domaine. L'appareil serait équipé d'un capteur principal Ultra Pixel de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS), promettant de meilleures performances en conditions de faible luminosité.

Le module ultra grand-angle bénéficierait d'une plage de capture quatre fois plus large que précédemment, bien que sa résolution exacte reste inconnue. Ce capteur pourrait également servir pour les prises de vue macro. À l'avant, un capteur selfie de 32 mégapixels complèterait l'arsenal photographique du smartphone.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Comme la plupart des fabricants de smartphones en 2025, Motorola mise sur l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur. Le Razr 60 intégrera la suite Moto-AI, regroupant diverses fonctionnalités basées sur l'IA, bien que les détails précis de ces fonctions n'aient pas encore été révélés. Côté logiciel, le smartphone devrait être livré avec Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google, probablement agrémentée de l'interface personnalisée de Motorola.