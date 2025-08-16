Le nouveau Galaxy Z Flip7 est plus accessible que jamais grâce à Bouygues Telecom

Payez seulement 1€ pour votre Galaxy Z Flip7 !

Difficile à croire ? Pourtant, c’est bel et bien l’opportunité que vous offre Bouygues Telecom grâce à son forfait 200 Go et son partenaire crédit. Voici, en résumé, le fonctionnement de ce bon plan en or :

Votre stockage doublé et une remise immédiate de plus de 650€

Pour l’achat de votre Galaxy Z Flip7, Bouygues Telecom vous permet de profiter de 2 fois plus de stockage en vous proposant la version avec 512 Go au prix du 256 Go. Ce modèle est donc disponible à 1279€ si vous souhaitez l’acheter seul et payer comptant.

Et en l’associant au forfait Bouygues Telecom 200 Go, l’opérateur vous fait bénéficier d’une remise immédiate de 657,10€ ! Enorme, n’est-ce pas ? Cette remise immédiate fait tomber le prix du smartphone à seulement 621,90€ !

Et ce n’est que le début !

Un remboursement différé de 80€

Les bonnes nouvelles continuent avec une offre de remboursement différé de 80€. Ce montant sera reversé sur votre compte bancaire quelques semaines après la réception de votre smartphone. Pour cela, il suffit de suivre les instructions détaillées qui vous seront envoyées par email après l’achat de votre smartphone.

Une facilité de paiement pour boucler la boucle

Pour le reste à payer après ces réductions, Bouygues Telecom et son partenaire Younited vous donne la possibilité de payer votre Galaxy Z Flip7 en 36 mensualités grâce à une facilité de paiement.

Au final, vous ne déboursez donc que 1€ + 17,74 €/mois pendant 36 mois. C’est le genre de bon plan parfait pour les petits budgets qui souhaitent concrétiser leur rêve sans se ruiner !

Quid du forfait 200 Go de Bouygues Telecom ?

Associé à votre nouveau smartphone dans le cadre de cette offre exceptionnelle, le forfait 200 Go de Bouygues Telecom inclut :

Une enveloppe de 200 Go de data en 5G , utilisable dans toute la France métropolitaine, en Europe (Suisse incluse) et dans les DOM

, utilisable dans toute la France métropolitaine, en Europe (Suisse incluse) et dans les DOM Une enveloppe dédiée de 35 Go pour vos séjours en UE, dans les DOM et dans 15 autres destinations internationales

pour vos séjours en UE, dans les DOM et dans 15 autres destinations internationales Les appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis et vers les zones UE/DOM

en France métropolitaine, ainsi que depuis et vers les zones UE/DOM Les appels illimités vers les numéros fixes de 120 destinations à l’international

Une carte SIM supplémentaire grâce à laquelle vous pouvez profiter de votre forfait Internet sur un appareil secondaire (smartwatch, tablette, etc.)

En plus de tous ces services, ce forfait avec engagement 24 mois vous permet de bénéficier de la reprise de votre ancien smartphone, ainsi que du remplacement en cas de perte ou vol.

Son prix ? 31,99€/mois pendant 12 mois puis 41,99€/mois.

Si vous êtes fan du dernier smartphone pliant avec clapet de Samsung, c’est donc l’opportunité à saisir absolument. Réalisez ainsi votre rêve sans vous ruiner !

Cet article est le fruit d'une collaboration commerciale.