Le nouveau roi du milieu de gamme vient d’être lancé par Samsung sur le marché !

Samsung revient à nouveau sur le devant de la scène après la sortie de sa gamme S pour nous annoncer la sortie de trois nouveaux modèles de milieu de gamme : les Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. C’est sur ce dernier que nous allons nous arrêter après avoir pu le prendre en main lors du Mobile World Congress 2025 de Barcelone.

Que penser de ce nouveau modèle Galaxy A56 5G ?

Il n’y a pas vraiment de surprise, le Samsung Galaxy A56 5G est véritablement le chaînon manquant entre le milieu de gamme et le haut de gamme. En termes de design, il est plus proche du haut de gamme que ses deux petits frères, en proposant un dos en verre et des bords en aluminium. Même en termes de couleurs, l’effet est magnifique.

Mine de rien, c'est important, car cela indique que Samsung fait attention à la qualité de son produit et lorsqu’on le tient en main, ça en jette ! Mais, côté technique pure, qu’est-ce que cela donne ?

Eh bien, force est de constater que tout le travail fourni par Samsung pour ses haut de gamme de la gamme Galaxy S découle de plus en plus sur cette gamme intermédiaire, et des fonctionnalités boostées à l’IA que l’on trouve sur un Galaxy S25 se retrouvent également ici !

Que ce soit pour effacer quelque chose sur une photo et laisser l’IA réimaginer à la perfection un arrière-plan, ou même le mode « Meilleure Pose », qui permet par exemple de faire ouvrir les yeux à quelqu’un qui les aurait fermés (Ce qui arrive un peu trop souvent), Samsung sait proposer des fonctionnalités qui servent au quotidien.

Et très grosse nouveauté qui rend l’appareil d’autant plus intéressant : il sera mis à jour pendant 6 ans, que ce soit pour la sécurité ou en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités.

Quelle offre propose Samsung pour son Galaxy A56 ?

En ce moment, pour la précommande d’un Galaxy A56, vous obtenez 50 € de remise, ce qui vous permet d’obtenir la version avec 256 Go de stockage au même prix que celle avec 128 Go de stockage. Au vu de la qualité des photos que propose ce smartphone et de ses performances pour les logiciels, un peu plus de stockage est une belle opportunité !

Ajoutons que Samsung vous permet également de financer votre achat jusqu’en 24 fois, le tout pour 502,05 €.