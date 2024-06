Le nouveau Xiaomi Poco F6 Pro propose 12 Go de RAM et l'une des plus puissantes puce haut de gamme sur le marché pour moins de 500 € !

Il vient d’être présenté à Dubaï hier, et lancé dans la foulée, le Poco F6 Pro de Xiaomi débarque avec de solides arguments pour devenir l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Doté d'une puce haut de gamme Qualcomm offrant une grande puissance et disponible en versions avec 12 ou 16 Go de RAM, il propose également un grand écran de haute qualité, faisant de lui un appareil au niveau des haut de gamme premium de l'année dernière en termes de performances !

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un produit digne de 2024 qui offre une grande puissance de calcul, comparable à celle des modèles haut de gamme de l’année précédente grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 2, mais à un prix beaucoup plus abordable. Cela est rendu possible grâce à des optimisations avancées et des finitions légèrement moins raffinées que celles des modèles premium comme le Xiaomi 14.

Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’un smartphone capable de lire des vidéos en très haute qualité ou de gérer plusieurs tâches simultanément, le Poco F6 Pro combine performance et accessibilité.

L’offre de lancement se poursuit chez Amazon

Le Poco F6 Pro est disponible sur Amazon avec un prix affiché à 499 €. Il s’agit d’une offre à durée limitée avec 12 % de réduction sur son prix de référence. Il s’agit d’une version française avec 2 ans de garantie.