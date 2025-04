Le petit bijou d’Apple : l’iPhone 16 s’affiche à prix (presque) raisonnable

Dès sa sortie, l'iPhone 16 s’est positionné comme l’un des modèles les plus équilibrés du marché : puissance de calcul, maîtrise logicielle et expérience utilisateur fluide… Apple pousse encore plus loin son savoir-faire, sans pour autant tout révolutionner. Et c’est exactement ce qui plaît aux amateurs de la marque.

Mais s’il y a une chose qui reste constante chez Apple, c’est le prix élevé de ses nouveautés… Mais par chance, il n’est pas rare de trouver des réductions importantes sur les modèles de la marque à la pomme !

L’iPhone 16 : un concentré de technologie dans un format contenu

Loin des écrans géants, l’iPhone 16 conserve un format compact de 6,1 pouces, avec une dalle OLED Super Retina XDR qui offre une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Et si c’est un argument souvent mis en avant, peut d’appareils peuvent se targuer de proposer 2000 nits en pic de luminosité ! Le confort de lecture est assuré en toutes circonstances.

La fiche technique de l'iPhone 12 :

Écran : OLED 6,1 pouces, Super Retina XDR, HDR10, Dolby Vision

OLED 6,1 pouces, Super Retina XDR, HDR10, Dolby Vision Puce : Apple A18 Bionic, gravée en 3 nm, avec un boost notable des performances CPU/Neural Engine

Apple A18 Bionic, gravée en 3 nm, avec un boost notable des performances CPU/Neural Engine RAM : 6 Go

6 Go Photo : Double capteur 48 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) avec amélioration Smart HDR et mode nuit

Double capteur 48 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) avec amélioration Smart HDR et mode nuit Vidéo : Dolby Vision jusqu’à 4K 60 i/s, stabilisation optique + logicielle avancée

Dolby Vision jusqu’à 4K 60 i/s, stabilisation optique + logicielle avancée Batterie : Autonomie en nette hausse par rapport au 15, recharge MagSafe rapide

Ce modèle brille aussi côté optimisations IA, grâce à son nouveau Neural Engine 16 cœurs, qui accélère les traitements photo, la dictée vocale ou encore la recherche visuelle. Il prépare même le terrain pour les futures fonctionnalités liées à Apple Intelligence, l’IA d’Apple.

Une intégration parfaite dans l’écosystème Apple

Ce qui continue de faire la force de l’iPhone, au-delà de la fiche technique, c’est l’écosystème. L’iPhone 16 s’intègre en un clin d'œil avec un MacBook, une Apple Watch, ou des AirPods, tout en tirant parti des dernières avancées iCloud, AirDrop, et Apple ID partagé.

C’est cette expérience fluide et cohérente, au service de la productivité comme du quotidien, qui rend l’iPhone difficile à égaler.

Un iPhone haut de gamme à prix réduit chez Rakuten

L’iPhone 16 est encore très récent, mais Rakuten le propose déjà à un prix très compétitif : seulement 729 €, avec une garantie de 2 ans. Un tarif largement inférieur aux 959 € du prix officiel Apple, pour un modèle neuf et débloqué, en coloris bleu outremer.

À ce prix-là, il est même plus intéressant que l’iPhone 16e, pourtant vendu autour des 719 €, alors qu’il s’agit d’un modèle théoriquement plus accessible… Une belle opportunité d’accéder à un appareil plus complet, sans compromis.