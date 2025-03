Le Pixel 9 Pro passe sous la barre des 900 € chez ce marchand !

Avec sa dernière génération de Pixel, Google continue de s’imposer comme un concurrent sérieux face à Apple et Samsung.

Réputés pour leur expérience logicielle épurée, leur excellence en photographie mobile et leurs mises à jour logicielles garanties pendant 7 ans, les Pixels sont devenus des références incontournables sur le marché du haut de gamme et viennent de décrocher différents prix d’excellence chez Dxomark pour leurs capacités techniques.

Les caractéristiques techniques du Google Pixel 9 Pro

Écran : OLED LTPO 120 Hz, 6,7 pouces, QHD+ (1440 x 3120 pixels)

OLED LTPO 120 Hz, 6,7 pouces, QHD+ (1440 x 3120 pixels) Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Mémoire vive : 12 Go de RAM

12 Go de RAM Capteur principal : 50 Mpx, ouverture f/1.7, optimisation IA avancée

50 Mpx, ouverture f/1.7, optimisation IA avancée Batterie : 5050 mAh, charge rapide et recharge sans fil

Avec sa dalle OLED LTPO ultra-fluide, le Pixel 9 Pro offre l’une des meilleures expériences visuelles du marché. Certifié par Dxomark parmi les meilleurs écrans de smartphone, il garantit des couleurs éclatantes, une luminosité parfaite en extérieur et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une navigation ultra-fluide.

Côté photo, grâce à son capteur principal de 50 Mpx, ses algorithmes avancés et l’optimisation IA de Google, il capture des clichés très détaillés de jour comme de nuit. Une vraie alternative à un iPhone.

Ajoutez à cela un mode astrophotographie pour prendre en photo les étoiles et une gestion des couleurs ultra-fidèle, et vous obtenez l’un des meilleurs photophones du moment, surtout dans cette gamme de prix.

Une expérience utilisateur optimisée par Google

Le Pixel 9 Pro ne se contente pas d’être puissant, il est aussi agréable à utiliser. Son interface, basée sur Android 15, est fluide, intuitive et sans surcouche inutile. Certains experts de la scène aiment dire qu’il s’agit de la meilleure interface proposée par un smartphone Android.

Et puis, Google a évidemment intégré Gemini Nano, son intelligence artificielle embarquée, pour améliorer encore l’expérience au quotidien, avec des fonctionnalités comme la dictée instantanée, la recherche intelligente et probablement la meilleure reconnaissance vocale du marché.

Et surtout, ce Pixel 9 Pro est conçu pour durer. Google garantit 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, ce qui en fait l’un des smartphones les plus pérennes du marché avec les iPhone et Galaxy S de Samsung.

Où trouver le Google Pixel 9 Pro au meilleur prix ?

Actuellement, une très bonne offre que nous avons trouvée est chez Rakuten, où le Pixel 9 Pro est affiché à 899 € en version importée internationale, avec 2 ans de garantie. La livraison est gratuite et le paiement en plusieurs fois est possible.