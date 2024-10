Le Pixel 9a de Google se dévoile : un design repensé sans barre photo

Selon les rendus publiés par le leaker réputé OnLeaks sur le site Android Headlines, le Pixel 9a adopterait un design épuré avec un module photo affleurant à l'arrière de l'appareil. Fini donc la proéminente barre horizontale qui s'étendait sur toute la largeur du smartphone sur les précédents modèles. Le nouveau module photo se présenterait sous la forme d'un îlot rectangulaire aux bords arrondis, intégrant deux capteurs photo ainsi qu'un flash LED placé sur le côté. Cette configuration rappelle celle de certains anciens smartphones, avec un design plus discret et minimaliste.

Ce changement marque une rupture avec l'identité visuelle forte que le géant Google avait établie depuis le Pixel 6. En effet, la barre photo était devenue un élément distinctif permettant de reconnaître facilement les smartphones Pixel. Son abandon sur le modèle 9a pourrait annoncer une évolution plus globale du design des futurs modèles de la marque américaine.

Un design inspiré des flagships

Avant les rendus 3D publiés ces derniers jours, nous avions vu le mobile en vrai pris en photo sous différents angles. Hormis ce changement majeur au niveau du module photo, le Pixel 9a semble s'inspirer du design des récents Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL. On retrouve ainsi des bords plats et des coins arrondis, dans la lignée des derniers flagships de la marque.

L'écran conserverait des bordures assez prononcées, ce qui est courant sur les modèles milieu de gamme. La face avant arborerait un poinçon central pour loger la caméra selfie, comme sur les précédentes générations. Les rendus montrent également que le Pixel 9a adopterait un dos mat, potentiellement en plastique pour réduire les coûts. Les tranches latérales semblent quant à elles métalliques, apportant une touche premium à l'ensemble.

Des spécifications dans la continuité ?

Côté technique, peu d'informations ont filtré pour le moment sur les caractéristiques du Pixel 9a. On peut toutefois s'attendre à ce qu'il embarque le processeur Tensor G4, comme les autres modèles de la gamme Pixel 9. Google pourrait néanmoins opter pour un modem plus ancien afin de réduire les coûts, à l'image de ce qui avait été fait sur le Pixel 8a. L'appareil devrait également être livré avec Android 15 préinstallé. Concernant l'écran, on retrouverait une dalle OLED de 6,1 pouces, similaire à celle du Pixel 8a. La fréquence de rafraîchissement pourrait être portée à 120 Hz pour améliorer la fluidité d'affichage.

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 9a conserverait probablement un double module avec un capteur principal et un ultra grand-angle. L'absence de téléobjectif permettrait de le différencier des modèles haut de gamme.

Selon les informations disponibles, le Pixel 9a ne devrait pas être commercialisé avant le printemps 2025. Google a en effet pour habitude de présenter ses modèles « a » lors de sa conférence annuelle Google I/O, qui se tient généralement en mai.