Le prochain carton de Xiaomi en France ? Ce smartphone coche (presque) toutes les cases !

La gamme T chez Xiaomi n'est pas la plus puissante, cependant ses smartphones restent plus performants que les modèles de base. Sorti conjointement avec sa version classique, le Xiaomi 14T Pro peut rivaliser avec des smartphones plus récents comme le Xiaomi 15 Ultra ou le Samsung Galaxy S25 mais à un prix bien moindre.

La fiche technique du Xiaomi 14T Pro

Écran : AMOLED 6,67 pouces

: AMOLED 6,67 pouces Définition : 1220 x 2712

: 1220 x 2712 Dimension : 160.4x75.1x8.4 mm

: 160.4x75.1x8.4 mm Processeur : MediaTek Dimensity 9300+ et 12Go de Ram

: MediaTek Dimensity 9300+ et 12Go de Ram Puce graphique : Immortalis-G720 MC12

: Immortalis-G720 MC12 Liste capteurs : 50 Mpx (ƒ/ 1.6), 8 Mpx (ƒ/ 2.2), 2 Mpx (ƒ/ 2.4)

Il vous permettra un usage quotidien intensif grâce à sa batterie 5 000 mAh allant jusqu'à 15,7 heures d'autonomie. En plus, Xiaomi a équipé son smartphone d'un système d'hypercharge de 120 W. Ainsi, il se rechargera à 100 % en seulement 19 minutes. Bien plus rapide que chez Samsung ou iPhone, par exemple.

Le tout nouveau système Xiaomi 3D IceLoop est également inclus dans votre smartphone, accompagné d'une pompe à chaleur, afin d'éviter la surchauffe de votre Xiaomi lors de longues sessions de gaming ou de streaming vidéo.

Un smartphone taillé pour la photo

Si vous êtes fan de photographie, le Xiaomi 14T pro est fait pour vous. La photo est le domaine où il excelle et se démarque de la concurrence, notamment grâce à son partenariat avec Leica. Aussi, l'expertise de l'entreprise allemande de photos et vidéos sera à portée de main à tout moment.

Les 3 objectifs à l'arrière de votre smartphone vous offriront la possibilité d'effectuer des réglages précis et des clichés magnifiques de nuit comme de jour. La grande ouverture à ƒ/ 1.6 est idéale pour faire ressortir les détails et les nuances de couleurs même à faible luminosité.

Que vous soyez très loin ou très proche de votre sujet, le Xiaomi 14T Pro s'adaptera et vous facilitera la vie au moyen de ces 5 distances focales allant de 15 mm à 120 mm.

À savoir, ce smartphone dispose d'un grand angle supérieur à ce qu'on pourrait retrouver chez Samsung et Apple, ce qui appuie une nouvelle fois son excellent rapport qualité prix et sa polyvalence.

Où acheter le Xiaomi 14T Pro ?

Il faudra se rendre sur Amazon pour profiter de la meilleure promotion du moment. À seulement, 462,96€, c'est l'offre la moins chère du marché. Pour moins de 500€ vous disposerez d'un Xiaomi 14T Pro bleu titane et d'une capacité de stockage de 256 Go.

Ce smartphone est aussi disponible en version 512 Go et 1 TO en gris titane et noir titane sur le site du constructeur.