Le prochain smartphone milieu de gamme de realme se dévoile avant son lancement officiel

D'après les informations révélées par Geekbench, le realme GT 7T (identifié par le numéro de modèle RMX5085) serait équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8400. Cette puce présente une configuration assez particulière avec quatre cœurs cadencés à 2,10 GHz, trois cœurs à 3 GHz et un cœur principal fonctionnant à 3,25 GHz. Ce choix est assez étonnant de la marque de realme et marque un changement de fournisseur pour la série, puisque le realme GT 6T était propulsé par un SoC Snapdragon.

Les performances enregistrées sur Geekbench sont intéressantes à analyser : le GT 7T a obtenu 1 132 points au test single-core et 5 668 points au test multi-core. En comparaison, son prédécesseur avait obtenu 1 826 et 4 544 points respectivement. On constate donc une amélioration significative des performances multi-cœurs (environ 25% de gain), mais une régression au niveau des performances single-core. Cette différence pourrait s'expliquer par les architectures distinctes des deux processeurs et leurs optimisations respectives.

Le listing Geekbench confirme également la présence de 8 Go de RAM, bien que l'on puisse raisonnablement s'attendre à plusieurs configurations mémoire lors du lancement officiel. Autre information notable : le smartphone fonctionnera sous Android 15 dès sa sortie, ce qui en ferait l'un des premiers appareils à proposer cette version du système d'exploitation de Google.

Un rebadging probable du realme Neo 7 SE

Les rumeurs suggèrent fortement que le realme GT 7T pourrait être une version internationale du realme Neo 7 SE, lancé en Chine en février dernier. Cette stratégie de rebadging n'est pas nouvelle pour le fabricant, qui adapte souvent ses appareils selon les marchés visés. De même, le realme GT 7 standard, dont le lancement chinois est imminent, devrait être équipé d'un processeur plus puissant, le Dimensity 9400+. Sa version internationale pourrait quant à elle correspondre au realme Neo 7 chinois. Cette segmentation permet à la marque d'adapter son offre aux attentes et aux budgets des différents marchés.