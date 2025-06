Le realme P3 débarque en France avec un rapport qualité-prix redoutable

Selon le fabricant, l'appareil embarque le processeur Snapdragon 6 Gen 4, gravé en 4 nanomètres, qui offre une amélioration des performances CPU de 15% par rapport à la génération précédente.

L'autonomie constitue l'un des points forts du realme P3, grâce à sa batterie d'une capacité de 5260 mAh qui promet plus de 10 heures de jeu en continu. Cette capacité généreuse s'accompagne d'une technologie de charge rapide de 45W et d'un système de charge en bypass propriétaire qui préserve la longévité de la batterie.

Un écran gaming et une résistance exceptionnelle

L'écran du realme P3 mérite une attention particulière avec sa dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. D'après la marque, la luminosité peut atteindre 2000 cd/m² en pic, garantissant une excellente lisibilité même en extérieur. Cette configuration, baptisée "écran AMOLED Esports", vise spécifiquement les amateurs de jeux mobiles.

Le système de refroidissement mérite également d'être souligné. Realme a intégré une solution de refroidissement "de qualité aérospatiale" de 6050 mm² qui maintient les températures à un niveau optimal lors des sessions de jeu intensives. Cette technologie permet au smartphone de supporter 120 images par seconde sur des titres populaires comme Mobile Legends Bang Bang, Free Fire et Honor of Kings.

La résistance à l'eau constitue un autre argument de poids du realme P3. Selon le constructeur, l'appareil bénéficie d'un indice de protection IP69, ce qui en fait "le smartphone le plus résistant à l'eau de sa gamme de prix". Cette certification, rare sur le segment du milieu de gamme, protège l'appareil contre les projections d'eau haute pression et la poussière.

Une concurrence féroce sur le marché français

Le realme P3 arrive sur un marché français particulièrement concurrentiel où il devra faire face à des adversaires redoutables. Le CMF Phone 2 Pro, notamment, propose des caractéristiques similaires avec une luminosité d'écran supérieure. Les smartphones Samsung de la série Galaxy A font également partie des concurrents directs, bien que généralement proposés à des tarifs plus élevés.

Face aux modèles Xiaomi comme le Redmi Note 13 Pro+, le realme P3 mise sur sa batterie plus généreuse (5260 mAh contre 5100 mAh) et son indice de protection IP69 supérieur.

Disponibilité et prix

Le realme P3 sera disponible en France à partir du 24 juin 2025 exclusivement sur Amazon. Realme propose deux configurations : la version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et la version 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

Pour le lancement, la marque propose des offres promotionnelles exceptionnelles du 24 juin au 4 juillet 2025. La version 8+256 Go sera commercialisée à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros, tandis que la version 12+512 Go sera proposée à 259,99 euros au lieu de 349,99 euros.