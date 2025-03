Le roi du haut de gamme : où précommander le Galaxy A56 au meilleur prix ?

Samsung continue de brouiller les frontières entre le milieu et le haut de gamme. Son design le prouve immédiatement : dos en verre, tranches en aluminium, et des finitions bien plus premium que celles de ses deux petits frères. Même au niveau des coloris, le rendu est superbe.

Ce souci du détail se ressent à l’usage. Le smartphone inspire la qualité et procure une excellente prise en main. Mais que vaut-il sur le plan technique ?

Galaxy A56 : l’IA au service de l’utilisateur

Premièrement, le Galaxy A56 est un smartphone qui propose une polyvalence en termes de composants : grosse autonomie, écran Super AMOLED, une bonne puissance de calcul et un appareil photo vraiment bon pour son prix.

Mais, là où le smartphone se démarque, c’est par les services qu’il propose. Samsung intègre de plus en plus les innovations de sa gamme Galaxy S premium dans ses modèles intermédiaires, et cela se voit ! On retrouve ici plusieurs fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle, héritées notamment du Galaxy S25.

Parmi elles, la possibilité d’effacer un élément d’une photo (jusque-là c’est classique) et de laisser l’IA recréer un arrière-plan réaliste ! Et croyez nous, aucun autre smartphone milieu de gamme ne peut faire aussi bien puisque même la plupart des haut de gamme n’en sont pas capables, à l'exception de ceux de Google.

Dans la même veine, Samsung propose le mode « Meilleure Pose », qui permet par exemple de corriger les yeux fermés de quelqu’un sur un cliché pour lui permettre de les ouvrir.

Autre point fort qui mérite d’être souligné : le Galaxy A56 bénéficiera de 6 ans de mises à jour, aussi bien pour la sécurité que pour l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Un vrai plus pour la pérennité du smartphone.

Une offre de précommande intéressante sur Amazon

Actuellement, la précommande du Galaxy A56 sur Amazon vous fait bénéficier de 50 € de bonus de reprise, et vous obtenez 60 jours d’Audible gratuits. Si vous n’avez jamais tenté d'écouter des livres audio, croyez-nous, cela vaut le coup pour ne plus avoir l’impression de perdre son temps dans les transports en allant au travail !