Le Samsung Galaxy S25 Edge : les images officielles fuitent

C’est le site Winfuture qui publie ce qui semble être les images officielles du prochain fleuron de Samsung.

On peut notamment y voir le Galaxy S25 Edge avec son design épuré, s'alignant sur l'esthétique de la gamme S25. Sa particularité réside dans son profil extrêmement fin, mesurant seulement 5,8 mm d'épaisseur (sans compter le module caméra). L'appareil sera disponible en trois coloris élégants : Titanium Jet Black, Titanium Silver et Titanium Icy Blue.

L'écran du S25 Edge reprend les spécifications du S25 Plus, à savoir une dalle SuperAMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Cette configuration promet une expérience visuelle immersive et de haute qualité.

Performance et configuration photo

Sous le capot, le Galaxy S25 Edge embarque le processeur “Snapdragon 8 Elite for Galaxy”, une puce octa-core basée sur les nouveaux cœurs “Oryon”. Cette version spéciale pour Samsung offre des performances légèrement supérieures à celles des autres smartphones haut de gamme actuels, avec une fréquence d'horloge pouvant atteindre 4,46 Ghz.

Contrairement à certains de ses concurrents, le S25 Edge opte pour une configuration à deux caméras :

Un capteur principal grand-angle de 200 mégapixels

Un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels

Cette approche minimaliste pourrait surprendre, mais Samsung semble miser sur la qualité plutôt que la quantité en matière de photographie.

Autonomie

Malgré son profil ultrafin, le Galaxy S25 Edge ne fait pas l'impasse sur l'autonomie. Il est équipé d'une batterie de 3786 mAh (équivalent à un rating de 3900 mAh). Bien que cette capacité puisse sembler modeste comparée à d'autres modèles, elle devrait être suffisante pour une utilisation quotidienne, d'autant plus que le processeur Snapdragon 8 Elite est réputé pour son efficacité énergétique. Le Galaxy S25 Edge se positionne comme un appareil premium, visant à séduire les consommateurs à la recherche d'un smartphone alliant performances de pointe et design ultrafin. En reprenant les coloris du S25 Ultra, Samsung semble vouloir positionner ce modèle comme une alternative haut de gamme pour ceux qui préfèrent un format plus compact.

Il reste à voir si Samsung proposera des variantes de couleurs supplémentaires via sa boutique en ligne, une stratégie souvent utilisée par la marque pour stimuler les ventes directes.